https://ria.ru/20230908/moldaviya-1895069267.html
Додон: власти Молдавии используют евроинтеграцию в политических целях
Додон: власти Молдавии используют евроинтеграцию в политических целях - РИА Новости, 08.09.2023
Додон: власти Молдавии используют евроинтеграцию в политических целях
Власти Молдавии используют процесс евроинтеграции в политических целях и пытаются таким способом прикрыть внутренние проблемы республики, считает экс-президент, РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:09
2023-09-08T18:09
2023-09-08T18:09
молдавия
игорь додон
майя санду
европа
россия
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 8 сен - РИА Новости. Власти Молдавии используют процесс евроинтеграции в политических целях и пытаются таким способом прикрыть внутренние проблемы республики, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон. "Тема евроинтеграции превратилась в политический лозунг Майи Санду и ее партии. Чем громче Майя Санду зовёт всех в Европу, тем меньше молдаван туда хотят. В партии "Действие и солидарность" думают, что евроинтеграцией они прикроют все внутренние проблемы. Нет, не выйдет", - заявил Додон пятницу в ходе онлайн-трансляции на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, жители Молдавии хотят иметь хорошие отношения с Евросоюзом и развивать их, но им также важно, чтобы решались внутренние проблемы страны. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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молдавия, игорь додон, майя санду, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия
Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Европа, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
Додон: власти Молдавии используют евроинтеграцию в политических целях
Додон: власти Молдавии евроинтеграцией пытаются прикрыть внутренние проблемы