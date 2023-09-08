https://ria.ru/20230908/mobilizatsiya-1895096046.html

Небензя рассказал о "могилизации" украинцев, которую ведет Киев

Небензя рассказал о "могилизации" украинцев, которую ведет Киев - РИА Новости, 08.09.2023

Небензя рассказал о "могилизации" украинцев, которую ведет Киев

Большинство украинцев понимают угрозу от преступной политики киевского режима – повальную мобилизацию давно называют на Украине "могилизацией", заявил на... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T20:04

2023-09-08T20:04

2023-09-08T21:18

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Большинство украинцев понимают угрозу от преступной политики киевского режима – повальную мобилизацию давно называют на Украине "могилизацией", заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя. "В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией", - сказал он. Небензя вновь указал, что НАТО ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца, "и украинцы после провального контранаступления уже начинают заканчиваться и попадать в "мясную мясорубку" не хотят". "Поэтому военкомы пытаются отловить на улице кого угодно. Появилась информация о том, что выдавать Киеву мужчин призывного возраста готов Евросоюз, в очередной раз наплевав тем самым на свои принципы и ценности", - отметил постпред. "Украинские мужчины быстро про это смекнули, и в соцсетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в Россию, где уже нашли приют несколько миллионов украинцев. Комментарии, как говорится, излишни", - добавил он.

https://ria.ru/20230829/uklonist-1892921049.html

https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html

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в мире, здоровье - общество, украина, россия, василий небензя, оон, нато, киев