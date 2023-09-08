https://ria.ru/20230908/mikrozaymy-1895002134.html

Исаевич: МСП смогут получать льготные микрозаймы на 50 млрд рублей ежегодно

Исаевич: МСП смогут получать льготные микрозаймы на 50 млрд рублей ежегодно - РИА Новости, 08.09.2023

Исаевич: МСП смогут получать льготные микрозаймы на 50 млрд рублей ежегодно

Вступление в силу поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в части совершенствования деятельности государственных... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:47

2023-09-08T14:47

2023-09-08T14:47

александр исаевич

корпорация мсп

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Вступление в силу поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в части совершенствования деятельности государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) позволит таргетировать меру господдержки на микропредприятия и начинающий бизнес, которым обычно сложно получать кредиты в банках на выгодных условиях, сообщает Корпорация МСП. В соответствии с поправками, Минэкономразвития устанавливает включение ГМФО в состав участников национальной гарантийной системы (НГС) и новые требования к их деятельности, в частности, к стандартам оказываемой поддержки. Оценивать соблюдение государственными МФО требований законодательства, финансовую устойчивость и эффективность их работы будет оператор НГС — Корпорация МСП. В результате получать дополнительное финансирование смогут самые эффективные ГМФО, ставка по микрозаймам для приоритетных групп предпринимателей будет снижаться, отмечается в сообщении. По данным КМСП, на конец августа было заключено более 16 тысяч финансовых обязательств. Средний размер микрозайма составил 2,1 миллиона рублей, средний срок – 2,5 года, средневзвешенная ставка – 5,8%. Средства привлекались МСП в основном на оборотные (59%) и инвестиционные (26%) цели. Чаще всего микрофинансовыми программами пользуются микропредприятия (85%). Поддержка больше всего востребована у компаний из сферы торговли (26%), услуг (23%) и сельского хозяйства (15%). "Общий капитал системы МФО на текущий момент достиг почти 85 миллиардов рублей и вырос за последний год на 4,5 %. Действующий портфель микрозаймов составляет 67,5 миллиарда рублей. Прирост к показателю за аналогичный период 2022 года составил 3,8%. Новая система оценки и ранжирования позволит повысить эффективность управления этим портфелем и привлекательность продуктов МФО", — приводится в сообщении комментарий замглавы Минэкономразвития Татьяны Илюшниковой. Первая оценка и ранжирование ГМФО будут проведены в следующем году по итогам текущего по принципам, которые сейчас распространены на региональные гарантийные организации, также входящие в состав НГС. "Для удобства предпринимателей подавать заявки на микрозаймы можно будет через Цифровую платформу МСП.РФ, где в ближайшее время появится специальный сервис. Это будет способствовать расширению круга потенциальных получателей финансовой поддержки, а стандартизация и оценка их эффективности сделает работу ГМФО прозрачнее и эффективнее. Новации позволят обеспечить выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу до 50 миллиардов ежегодно за счет снижения операционных расходов, роста оборачиваемости и сокращения среднего срока микрозаймов и других изменений", — указал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Государственные микрофинансовые организации созданы для поддержки субъектов МСП за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Учредителями ГМФО являются субъекты РФ и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы субъектам МСП в сумме до 5 миллионов рублей, а самозанятым в сумме до 1 миллиона рублей на срок до 3 лет по более низким процентным ставкам в сравнении с банковскими продуктами. Финансовая поддержка МСП осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230905/msp-1894400477.html

https://ria.ru/20230818/msp-1890800990.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп