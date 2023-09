https://ria.ru/20230908/merkyuri-1894906064.html

Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей

Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2023

Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей

Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:05

2023-09-08T11:05

2023-09-08T11:05

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), говорится на сайте аукционного дома. "Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов", – сообщает Sotheby's.Отмечается, что финальная стоимость в 20 раз превысила оценочную. На торгах, прошедших в эту среду в Лондоне, было представлено 59 лотов, принадлежащих знаменитому музыканту. Так, поклонники и ценители творчества участника Queen приобрели черновики c текстами песен группы, в том числе Bohemian Rhapsody (1,4 миллиона фунтов стерлингов) и We Are The Champions (317 тысяч фунтов), а также личные вещи Меркьюри. Помимо шелкового жилета одним из самых интересных лотов стали мантия и корона музыканта, которые он надевал на концертах. Они были проданы за 635 тысяч фунтов. Перед аукционом Sotheby’s организовал выставку с вещами музыканта. За месяц ее посетило 140 тысяч человек. Группа Queen обрела популярность в середине 1970-х годов, и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки. Фронтмен коллектива Фредди Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

лондон

