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Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2023
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Шоубиз
 
11:05 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/merkyuri-1894906064.html
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2023
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:05
2023-09-08T11:05
шоубиз
фредди меркьюри (фаpух булсара)
новости шоу-бизнеса
знаменитости
стиль жизни
queen
sotheby's
лондон
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), говорится на сайте аукционного дома. "Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов", – сообщает Sotheby's.Отмечается, что финальная стоимость в 20 раз превысила оценочную. На торгах, прошедших в эту среду в Лондоне, было представлено 59 лотов, принадлежащих знаменитому музыканту. Так, поклонники и ценители творчества участника Queen приобрели черновики c текстами песен группы, в том числе Bohemian Rhapsody (1,4 миллиона фунтов стерлингов) и We Are The Champions (317 тысяч фунтов), а также личные вещи Меркьюри. Помимо шелкового жилета одним из самых интересных лотов стали мантия и корона музыканта, которые он надевал на концертах. Они были проданы за 635 тысяч фунтов. Перед аукционом Sotheby’s организовал выставку с вещами музыканта. За месяц ее посетило 140 тысяч человек. Группа Queen обрела популярность в середине 1970-х годов, и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки. Фронтмен коллектива Фредди Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
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фредди меркьюри (фаpух булсара) , новости шоу-бизнеса, знаменитости, стиль жизни, queen, sotheby's , лондон
Шоубиз, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара) , Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Стиль жизни, Queen, Sotheby's , Лондон
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей

Жилет музыканта Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей

© AP Photo / Marco ArndtФредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Германии
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Германии - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Marco Arndt
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), говорится на сайте аукционного дома.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthШелковый жилет Фредди Меркьюри с портретами шести его кошек, расписанный Нериссой Рэтклифф
Шелковый жилет Фредди Меркьюри с портретами шести его кошек, расписанный Нериссой Рэтклифф - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Шелковый жилет Фредди Меркьюри с портретами шести его кошек, расписанный Нериссой Рэтклифф
«
"Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов", – сообщает Sotheby's.
Отмечается, что финальная стоимость в 20 раз превысила оценочную.
На торгах, прошедших в эту среду в Лондоне, было представлено 59 лотов, принадлежащих знаменитому музыканту.
Так, поклонники и ценители творчества участника Queen приобрели черновики c текстами песен группы, в том числе Bohemian Rhapsody (1,4 миллиона фунтов стерлингов) и We Are The Champions (317 тысяч фунтов), а также личные вещи Меркьюри.
Помимо шелкового жилета одним из самых интересных лотов стали мантия и корона музыканта, которые он надевал на концертах. Они были проданы за 635 тысяч фунтов.
Перед аукционом Sotheby’s организовал выставку с вещами музыканта. За месяц ее посетило 140 тысяч человек.
Группа Queen обрела популярность в середине 1970-х годов, и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки.
Фронтмен коллектива Фредди Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
28 июня, 09:39
 
ШоубизФредди Меркьюри (Фаpух Булсара)Новости шоу-бизнесаЗнаменитостиСтиль жизниQueenSotheby'sЛондон
 
 
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