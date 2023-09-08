https://ria.ru/20230908/merkyuri-1894906064.html
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей - РИА Новости, 08.09.2023
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:05
2023-09-08T11:05
2023-09-08T11:05
шоубиз
фредди меркьюри (фаpух булсара)
новости шоу-бизнеса
знаменитости
стиль жизни
queen
sotheby's
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/18/1475321814_0:65:1670:1004_1920x0_80_0_0_1c28f5138d15945a82485f7b9d51d037.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), говорится на сайте аукционного дома. "Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов", – сообщает Sotheby's.Отмечается, что финальная стоимость в 20 раз превысила оценочную. На торгах, прошедших в эту среду в Лондоне, было представлено 59 лотов, принадлежащих знаменитому музыканту. Так, поклонники и ценители творчества участника Queen приобрели черновики c текстами песен группы, в том числе Bohemian Rhapsody (1,4 миллиона фунтов стерлингов) и We Are The Champions (317 тысяч фунтов), а также личные вещи Меркьюри. Помимо шелкового жилета одним из самых интересных лотов стали мантия и корона музыканта, которые он надевал на концертах. Они были проданы за 635 тысяч фунтов. Перед аукционом Sotheby’s организовал выставку с вещами музыканта. За месяц ее посетило 140 тысяч человек. Группа Queen обрела популярность в середине 1970-х годов, и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки. Фронтмен коллектива Фредди Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/18/1475321814_119:0:1670:1163_1920x0_80_0_0_fedf1fe6b1bc4ab1b55f2171b141482c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фредди меркьюри (фаpух булсара) , новости шоу-бизнеса, знаменитости, стиль жизни, queen, sotheby's , лондон
Шоубиз, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара) , Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Стиль жизни, Queen, Sotheby's , Лондон
Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
Жилет музыканта Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости.
Жилет вокалиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на торгах Sotheby's за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (17,1 миллион рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), говорится
на сайте аукционного дома.
«
"Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5-7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов", – сообщает Sotheby's.
Отмечается, что финальная стоимость в 20 раз превысила оценочную.
На торгах, прошедших в эту среду в Лондоне, было представлено 59 лотов, принадлежащих знаменитому музыканту.
Так, поклонники и ценители творчества участника Queen приобрели черновики c текстами песен группы, в том числе Bohemian Rhapsody (1,4 миллиона фунтов стерлингов) и We Are The Champions (317 тысяч фунтов), а также личные вещи Меркьюри.
Помимо шелкового жилета одним из самых интересных лотов стали мантия и корона музыканта, которые он надевал на концертах. Они были проданы за 635 тысяч фунтов.
Перед аукционом Sotheby’s организовал выставку с вещами музыканта. За месяц ее посетило 140 тысяч человек.
Группа Queen обрела популярность в середине 1970-х годов, и стала одним из наиболее успешных коллективов в истории рок-музыки.
Фронтмен коллектива Фредди Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей