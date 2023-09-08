https://ria.ru/20230908/medvedev-1894994070.html
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:25
2023-09-08T14:25
2023-09-08T15:36
политика
москва
россия
новомосковский административный округ
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895019841_0:148:2942:1803_1920x0_80_0_0_9bf9a4a8d7877abe9f18954111c1baa3.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов.Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов стартовали сегодня, проголосовать можно будет до 10 сентября.Медведев проголосовал через планшет в своем рабочем кабинете. "Дистанционное электронное голосование. В данном случае дистанционное голосование на выборах мэра Москвы и депутатов местного самоуправления", - зачитал Медведев информацию с сайта и приступил к голосованию."Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали", - сказал он.Медведев назвал такой способ голосования удобным: "Удобно, на самом деле"..
https://ria.ru/20230908/vebataki-1894989671.html
москва
россия
новомосковский административный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895019841_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4b3ad828d8eb797a0dfc6b958fb4c42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, новомосковский административный округ, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Новомосковский административный округ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов