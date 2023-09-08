https://ria.ru/20230908/medvedev-1894994070.html

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:25

2023-09-08T14:25

2023-09-08T15:36

политика

москва

россия

новомосковский административный округ

дмитрий медведев

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов.Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов стартовали сегодня, проголосовать можно будет до 10 сентября.Медведев проголосовал через планшет в своем рабочем кабинете. "Дистанционное электронное голосование. В данном случае дистанционное голосование на выборах мэра Москвы и депутатов местного самоуправления", - зачитал Медведев информацию с сайта и приступил к голосованию."Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали", - сказал он.Медведев назвал такой способ голосования удобным: "Удобно, на самом деле"..

https://ria.ru/20230908/vebataki-1894989671.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, москва, россия, новомосковский административный округ, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023