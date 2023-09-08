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Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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14:25 08.09.2023 (обновлено: 15:36 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/medvedev-1894994070.html
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:25
2023-09-08T15:36
политика
москва
россия
новомосковский административный округ
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов.Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов стартовали сегодня, проголосовать можно будет до 10 сентября.Медведев проголосовал через планшет в своем рабочем кабинете. "Дистанционное электронное голосование. В данном случае дистанционное голосование на выборах мэра Москвы и депутатов местного самоуправления", - зачитал Медведев информацию с сайта и приступил к голосованию."Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали", - сказал он.Медведев назвал такой способ голосования удобным: "Удобно, на самом деле"..
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политика, москва, россия, новомосковский административный округ, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Россия, Новомосковский административный округ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время электронного голосования. 8 сентября 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время электронного голосования. 8 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время электронного голосования. 8 сентября 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов.
Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов стартовали сегодня, проголосовать можно будет до 10 сентября.
Медведев проголосовал через планшет в своем рабочем кабинете. "Дистанционное электронное голосование. В данном случае дистанционное голосование на выборах мэра Москвы и депутатов местного самоуправления", - зачитал Медведев информацию с сайта и приступил к голосованию.
«
"Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали", - сказал он.
Медведев назвал такой способ голосования удобным: "Удобно, на самом деле"..
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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