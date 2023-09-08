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Маску отказали в возобновлении пусков Starship - РИА Новости, 08.09.2023
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18:47 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/mask-1895080796.html
Маску отказали в возобновлении пусков Starship
Маску отказали в возобновлении пусков Starship - РИА Новости, 08.09.2023
Маску отказали в возобновлении пусков Starship
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:47
2023-09-08T18:47
космос - риа наука
техас
илон маск
faa
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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения причин апрельской аварии. На этой неделе Маск заявлял, что Starship, предназначенный для освоения дальнего космоса, готов к новому старту с площадки в Бока Чика на побережье Техаса и ждет санкции регулятора. FAA сообщило, что завершило расследование аварии, произошедшей 20 апреля, когда Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy через несколько минут после старта перешел в неконтролируемое вращение и разрушился. "Завершение расследование происшествия не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика. SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA", - говорится в заявлении. Регулятор сообщил, что расследование выявило "множественные причины" аварии и определило для компании Маска SpaceX 63 "коррекционных действия" во избежание рецидивов.
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космос - риа наука, техас, илон маск, faa, spacex
Космос - РИА Наука, Техас, Илон Маск, FAA, SpaceX
Маску отказали в возобновлении пусков Starship

Власти США не разрешили Маску запускать Starship до устранения причин аварии

© AP Photo / Eric GayКорабль Starship на космодроме
Корабль Starship на космодроме - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Eric Gay
Корабль Starship на космодроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения причин апрельской аварии.
На этой неделе Маск заявлял, что Starship, предназначенный для освоения дальнего космоса, готов к новому старту с площадки в Бока Чика на побережье Техаса и ждет санкции регулятора.
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FAA сообщило, что завершило расследование аварии, произошедшей 20 апреля, когда Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy через несколько минут после старта перешел в неконтролируемое вращение и разрушился.
«
"Завершение расследование происшествия не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика. SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA", - говорится в заявлении.
Регулятор сообщил, что расследование выявило "множественные причины" аварии и определило для компании Маска SpaceX 63 "коррекционных действия" во избежание рецидивов.
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Космос - РИА НаукаТехасИлон МаскFAASpaceX
 
 
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