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Маску отказали в возобновлении пусков Starship

Маску отказали в возобновлении пусков Starship - РИА Новости, 08.09.2023

Маску отказали в возобновлении пусков Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:47

2023-09-08T18:47

2023-09-08T18:47

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ВАШИНГТОН, 8 сен – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения причин апрельской аварии. На этой неделе Маск заявлял, что Starship, предназначенный для освоения дальнего космоса, готов к новому старту с площадки в Бока Чика на побережье Техаса и ждет санкции регулятора. FAA сообщило, что завершило расследование аварии, произошедшей 20 апреля, когда Starship вместе с ракетой-носителем Super Heavy через несколько минут после старта перешел в неконтролируемое вращение и разрушился. "Завершение расследование происшествия не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика. SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA", - говорится в заявлении. Регулятор сообщил, что расследование выявило "множественные причины" аварии и определило для компании Маска SpaceX 63 "коррекционных действия" во избежание рецидивов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, техас, илон маск, faa, spacex