https://ria.ru/20230908/lnr-1895046481.html

Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования

Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования - РИА Новости, 08.09.2023

Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования

Во всей ЛНР голосование в целом идет по всем правилам, царит рабочая обстановка, заявила в своем телеграм-канале сенатор от региона Дарья Лантратова. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:57

2023-09-08T16:57

2023-09-08T16:57

единый день голосования в россии — 2023

луганская народная республика

краснодон

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Во всей ЛНР голосование в целом идет по всем правилам, царит рабочая обстановка, заявила в своем телеграм-канале сенатор от региона Дарья Лантратова. "В целом по всей Республике голосование идет по всем правилам, обстановка рабочая", - написала она. При этом "ожидаемо" наблюдаются попытки "дискредитировать выборы, запугать людей", отметила Лантратова. "Представители украинской стороны разбрасывают листовки с призывами не участвовать в выборах, наклеивают их на двери членов комиссий, распространяют фейки. Но луганчане - это не те люди, которых можно запугать, они не боятся идти на выборы и открыто высказать свою позицию. Люди ждали этого много лет", - объяснила парламентарий. Сенатор рассказала, что утром она посетила избирательный участок в Краснодоне - там "царит праздничная атмосфера". Соблюдены все требования к организации голосования, "особое внимание к безопасности", подчеркнула Лантратова. "Председатель УИК говорит, что очередь на участок люди занимали еще до 8 утра! Встречаю семью, которая одной из первых голосует сегодня: "Мечтали об этом 9 лет, вот так торжественно прийти на избирательный участок с российским паспортом!". Год назад, на референдуме, люди опасались показываться на камеру, а теперь уже гордо стоят с российской символикой в руках. Для них это еще один шаг к восстановлению мирной жизни", - заключила она. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html

https://ria.ru/20230908/tsik-1895008391.html

луганская народная республика

краснодон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика, краснодон