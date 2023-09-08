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Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования - РИА Новости, 08.09.2023
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16:57 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/lnr-1895046481.html
Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования
Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования - РИА Новости, 08.09.2023
Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования
Во всей ЛНР голосование в целом идет по всем правилам, царит рабочая обстановка, заявила в своем телеграм-канале сенатор от региона Дарья Лантратова. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:57
2023-09-08T16:57
единый день голосования в россии — 2023
луганская народная республика
краснодон
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Во всей ЛНР голосование в целом идет по всем правилам, царит рабочая обстановка, заявила в своем телеграм-канале сенатор от региона Дарья Лантратова. "В целом по всей Республике голосование идет по всем правилам, обстановка рабочая", - написала она. При этом "ожидаемо" наблюдаются попытки "дискредитировать выборы, запугать людей", отметила Лантратова. "Представители украинской стороны разбрасывают листовки с призывами не участвовать в выборах, наклеивают их на двери членов комиссий, распространяют фейки. Но луганчане - это не те люди, которых можно запугать, они не боятся идти на выборы и открыто высказать свою позицию. Люди ждали этого много лет", - объяснила парламентарий. Сенатор рассказала, что утром она посетила избирательный участок в Краснодоне - там "царит праздничная атмосфера". Соблюдены все требования к организации голосования, "особое внимание к безопасности", подчеркнула Лантратова. "Председатель УИК говорит, что очередь на участок люди занимали еще до 8 утра! Встречаю семью, которая одной из первых голосует сегодня: "Мечтали об этом 9 лет, вот так торжественно прийти на избирательный участок с российским паспортом!". Год назад, на референдуме, люди опасались показываться на камеру, а теперь уже гордо стоят с российской символикой в руках. Для них это еще один шаг к восстановлению мирной жизни", - заключила она. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html
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луганская народная республика
краснодон
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единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика, краснодон
Единый день голосования в России — 2023, Луганская Народная Республика, Краснодон
Сенатор рассказала об обстановке в ЛНР во время голосования

Сенатор Лантратова: голосование в ЛНР в целом идет по всем правилам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в Луганской области
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в Луганской области
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Во всей ЛНР голосование в целом идет по всем правилам, царит рабочая обстановка, заявила в своем телеграм-канале сенатор от региона Дарья Лантратова.
"В целом по всей Республике голосование идет по всем правилам, обстановка рабочая", - написала она.
При этом "ожидаемо" наблюдаются попытки "дискредитировать выборы, запугать людей", отметила Лантратова.
"Представители украинской стороны разбрасывают листовки с призывами не участвовать в выборах, наклеивают их на двери членов комиссий, распространяют фейки. Но луганчане - это не те люди, которых можно запугать, они не боятся идти на выборы и открыто высказать свою позицию. Люди ждали этого много лет", - объяснила парламентарий.
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Сенатор рассказала, что утром она посетила избирательный участок в Краснодоне - там "царит праздничная атмосфера". Соблюдены все требования к организации голосования, "особое внимание к безопасности", подчеркнула Лантратова.
"Председатель УИК говорит, что очередь на участок люди занимали еще до 8 утра! Встречаю семью, которая одной из первых голосует сегодня: "Мечтали об этом 9 лет, вот так торжественно прийти на избирательный участок с российским паспортом!". Год назад, на референдуме, люди опасались показываться на камеру, а теперь уже гордо стоят с российской символикой в руках. Для них это еще один шаг к восстановлению мирной жизни", - заключила она.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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