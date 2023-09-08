https://ria.ru/20230908/kvartiry-1895032540.html

Более 2800 детей-сирот обеспечили квартирами в Оренбургской области

Более 2800 детей-сирот обеспечили квартирами в Оренбургской области - РИА Новости, 08.09.2023

Более 2800 детей-сирот обеспечили квартирами в Оренбургской области

Свыше 2800 детей-сирот обеспечили жильем по государственной программе в Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:13

2023-09-08T16:13

2023-09-08T16:13

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

жилье

сироты

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ОРЕНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Свыше 2800 детей-сирот обеспечили жильем по государственной программе в Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отмечается в сообщении, очередь на жилье для детей-сирот в регионе складывалась годами, однако ее прогрессию уже удалось остановить. За четыре года для детей-сирот приобретены 2844 квартиры. Полностью закрыть этот вопрос планируется до 2030 года. "С этой целью была утверждена региональная программа. Более трех тысяч человек обеспечат жильем. Это все сироты, которые нуждаются в квартирах на сегодняшний день. Направим на эти цели почти 8,5 миллиарда рублей. Создавать уют уже в собственных квартирах ежегодно смогут 530 ребят", - отметил губернатор региона Денис Паслер. Он добавил, что у него нет сомнений в реализации этой амбициозной программы в полном объеме.

https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, жилье, сироты