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Более 2800 детей-сирот обеспечили квартирами в Оренбургской области
Более 2800 детей-сирот обеспечили квартирами в Оренбургской области - РИА Новости, 08.09.2023
Более 2800 детей-сирот обеспечили квартирами в Оренбургской области
Свыше 2800 детей-сирот обеспечили жильем по государственной программе в Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:13
2023-09-08T16:13
2023-09-08T16:13
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
жилье
сироты
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ОРЕНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Свыше 2800 детей-сирот обеспечили жильем по государственной программе в Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Как отмечается в сообщении, очередь на жилье для детей-сирот в регионе складывалась годами, однако ее прогрессию уже удалось остановить. За четыре года для детей-сирот приобретены 2844 квартиры. Полностью закрыть этот вопрос планируется до 2030 года. "С этой целью была утверждена региональная программа. Более трех тысяч человек обеспечат жильем. Это все сироты, которые нуждаются в квартирах на сегодняшний день. Направим на эти цели почти 8,5 миллиарда рублей. Создавать уют уже в собственных квартирах ежегодно смогут 530 ребят", - отметил губернатор региона Денис Паслер. Он добавил, что у него нет сомнений в реализации этой амбициозной программы в полном объеме.
https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, жилье, сироты
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Жилье, Сироты
ОРЕНБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Свыше 2800 детей-сирот обеспечили жильем по государственной программе в Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отмечается в сообщении, очередь на жилье для детей-сирот в регионе складывалась годами, однако ее прогрессию уже удалось остановить. За четыре года для детей-сирот приобретены 2844 квартиры. Полностью закрыть этот вопрос планируется до 2030 года.
"С этой целью была утверждена региональная программа. Более трех тысяч человек обеспечат жильем. Это все сироты, которые нуждаются в квартирах на сегодняшний день. Направим на эти цели почти 8,5 миллиарда рублей. Создавать уют уже в собственных квартирах ежегодно смогут 530 ребят", - отметил губернатор региона Денис Паслер
.
Он добавил, что у него нет сомнений в реализации этой амбициозной программы в полном объеме.
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