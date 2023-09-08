Кузбасс будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами
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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Кузбасс будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Губернатор Сергей Цивилев и руководитель группы компаний National Pulse Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби (ОАЭ) провели совещание, на котором обсудили возможность стратегического партнерства. Основная цель будущей совместной работы — развитие торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и ОАЭ, выход организаций региона на восточный рынок", – говорится в сообщении.
"Мы рады встречать вас на гостеприимной кузбасской земле. Президенты наших стран на площадке Петербургского международного экономического форума в этом году отметили, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами складываются успешно. Кузбасс будет развивать сотрудничество с ОАЭ. Будем продолжать совместную работу на благо обоих государств", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби заверил, что группа компаний National Pulse готова помогать региональным экспортерам в решении организационных задач и в вопросах логистики, содействовать выходу кузбасских компаний на евроазиатские и африканские рынки.
Уточняется, что Сергей Цивилев и Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби подписали протокол о намерениях по развитию торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и группой компаний National pulse. Стратегически важные для региона вопросы: запуск прямого авиасообщения Дубай — Новокузнецк, развитие туристического потенциала спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", открытие представительства Кузбасса в Объединенных Арабских Эмиратах.