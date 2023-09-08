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Кузбасс будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами - РИА Новости, 08.09.2023
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10:26 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/kuzbass-1894905144.html
Кузбасс будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами
Кузбасс будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами - РИА Новости, 08.09.2023
Кузбасс будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами
Кузбасс будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:26
2023-09-08T10:26
кемеровская область
оаэ
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Кузбасс будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Губернатор Сергей Цивилев и руководитель группы компаний National Pulse Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби (ОАЭ) провели совещание, на котором обсудили возможность стратегического партнерства. Основная цель будущей совместной работы — развитие торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и ОАЭ, выход организаций региона на восточный рынок", – говорится в сообщении. "Мы рады встречать вас на гостеприимной кузбасской земле. Президенты наших стран на площадке Петербургского международного экономического форума в этом году отметили, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами складываются успешно. Кузбасс будет развивать сотрудничество с ОАЭ. Будем продолжать совместную работу на благо обоих государств", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби заверил, что группа компаний National Pulse готова помогать региональным экспортерам в решении организационных задач и в вопросах логистики, содействовать выходу кузбасских компаний на евроазиатские и африканские рынки. Уточняется, что Сергей Цивилев и Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби подписали протокол о намерениях по развитию торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и группой компаний National pulse. Стратегически важные для региона вопросы: запуск прямого авиасообщения Дубай — Новокузнецк, развитие туристического потенциала спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", открытие представительства Кузбасса в Объединенных Арабских Эмиратах.
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кемеровская область, оаэ, сергей цивилев
Кемеровская область, ОАЭ, Сергей Цивилев

Кузбасс будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами

© Fotolia / oroch2Вид на Кемерово
Вид на Кемерово - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Fotolia / oroch2
Вид на Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Кузбасс будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Губернатор Сергей Цивилев и руководитель группы компаний National Pulse Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби (ОАЭ) провели совещание, на котором обсудили возможность стратегического партнерства. Основная цель будущей совместной работы — развитие торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и ОАЭ, выход организаций региона на восточный рынок", – говорится в сообщении.
"Мы рады встречать вас на гостеприимной кузбасской земле. Президенты наших стран на площадке Петербургского международного экономического форума в этом году отметили, что отношения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами складываются успешно. Кузбасс будет развивать сотрудничество с ОАЭ. Будем продолжать совместную работу на благо обоих государств", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби заверил, что группа компаний National Pulse готова помогать региональным экспортерам в решении организационных задач и в вопросах логистики, содействовать выходу кузбасских компаний на евроазиатские и африканские рынки.
Уточняется, что Сергей Цивилев и Мохаммед Бин Мархан Аль-Кетби подписали протокол о намерениях по развитию торгово-экономического сотрудничества между Кузбассом и группой компаний National pulse. Стратегически важные для региона вопросы: запуск прямого авиасообщения ДубайНовокузнецк, развитие туристического потенциала спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", открытие представительства Кузбасса в Объединенных Арабских Эмиратах.
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