https://ria.ru/20230908/krushenie-1895020389.html

СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор

СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор - РИА Новости, 08.09.2023

СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор

Крупная британская железнодорожная компания Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов за нарушение техник безопасности, что привело к сходу с рельсов РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:36

2023-09-08T15:36

2023-09-08T15:40

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Крупная британская железнодорожная компания Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов за нарушение техник безопасности, что привело к сходу с рельсов поезда в Шотландии в 2020 году и гибели троих человек, сообщил в пятницу телеканал Sky News. В августе 2020 года пассажирский поезд в Шотландии сошел с рельсов и упал с насыпи. Погибли машинист и два пассажира, еще шестеро были доставлены в больницу. Причиной аварии стали размытые ночным ливнем пути. "Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что компания признала вину в том, что не провела надлежащую проверку для обеспечения безопасности на путях после сильных дождей и не ввела ограничения по скорости на фоне отсутствия информации о состоянии железной дороги. Благодаря признанию компанией вины в суде штраф был частично уменьшен, изначально планировалось взыскать 10 миллионов фунтов, передает Sky News.

https://ria.ru/20230908/koronavirus-1895017770.html

https://ria.ru/20230908/velikobritaniya-1894920246.html

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в мире, шотландия, великобритания, происшествия