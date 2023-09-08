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СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор - РИА Новости, 08.09.2023
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15:36 08.09.2023 (обновлено: 15:40 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/krushenie-1895020389.html
СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор
СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор
Крупная британская железнодорожная компания Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов за нарушение техник безопасности, что привело к сходу с рельсов РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:36
2023-09-08T15:40
в мире
шотландия
великобритания
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Крупная британская железнодорожная компания Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов за нарушение техник безопасности, что привело к сходу с рельсов поезда в Шотландии в 2020 году и гибели троих человек, сообщил в пятницу телеканал Sky News. В августе 2020 года пассажирский поезд в Шотландии сошел с рельсов и упал с насыпи. Погибли машинист и два пассажира, еще шестеро были доставлены в больницу. Причиной аварии стали размытые ночным ливнем пути. "Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что компания признала вину в том, что не провела надлежащую проверку для обеспечения безопасности на путях после сильных дождей и не ввела ограничения по скорости на фоне отсутствия информации о состоянии железной дороги. Благодаря признанию компанией вины в суде штраф был частично уменьшен, изначально планировалось взыскать 10 миллионов фунтов, передает Sky News.
https://ria.ru/20230908/koronavirus-1895017770.html
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в мире, шотландия, великобритания, происшествия
В мире, Шотландия, Великобритания, Происшествия
СМИ: в Шотландии из-за крушения поезда оштрафован британский ж/д оператор

Sky News: Network Rail оштрафована на 6,7 миллиона фунтов из-за крушения поезда

© AFP 2023 / BEN BIRCHALLМесто крушения поезда возле Стонхейвена на северо-востоке Шотландии. 12 августа 2020
Место крушения поезда возле Стонхейвена на северо-востоке Шотландии. 12 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / BEN BIRCHALL
Место крушения поезда возле Стонхейвена на северо-востоке Шотландии. 12 августа 2020. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Крупная британская железнодорожная компания Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов за нарушение техник безопасности, что привело к сходу с рельсов поезда в Шотландии в 2020 году и гибели троих человек, сообщил в пятницу телеканал Sky News.
В августе 2020 года пассажирский поезд в Шотландии сошел с рельсов и упал с насыпи. Погибли машинист и два пассажира, еще шестеро были доставлены в больницу. Причиной аварии стали размытые ночным ливнем пути.
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"Network Rail была оштрафована на 6,7 миллиона фунтов", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что компания признала вину в том, что не провела надлежащую проверку для обеспечения безопасности на путях после сильных дождей и не ввела ограничения по скорости на фоне отсутствия информации о состоянии железной дороги.
Благодаря признанию компанией вины в суде штраф был частично уменьшен, изначально планировалось взыскать 10 миллионов фунтов, передает Sky News.
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