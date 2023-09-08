https://ria.ru/20230908/krazha-1894912875.html
Суд арестовал подозреваемую в краже более 136 миллионов рублей у Митволя
Суд арестовал подозреваемую в краже более 136 миллионов рублей у Митволя - РИА Новости, 08.09.2023
Суд арестовал подозреваемую в краже более 136 миллионов рублей у Митволя
Суд в Красноярске арестовал Елену Магомедселимову, подозреваемую в краже более 136 миллионов рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который сам... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:54
2023-09-08T10:54
2023-09-08T10:54
красноярск
олег митволь
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал Елену Магомедселимову, подозреваемую в краже более 136 миллионов рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, который сам обвиняется в крупном хищении, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края в телеграм-канале. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что полицейские в Ярославской области задержали подозреваемую в хищении более 136 миллионов рублей у некоего мужчины: завладеть крупной суммой ей помогла поддельная доверенность, предъявленная в Эмиратах. При этом имени пострадавшего она не назвала. Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что пострадавший Олег Митволь. Впоследствии Магомедселимову этапировали в Красноярск. "Центральный районный суд Красноярска 8 сентября 2023 года избрал меру пресечения в отношении Елены Магомедселимовой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Магомедселимова подозревается в краже у Олега Митволя более 136 миллионов рублей. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября 2023 года", - говорится в релизе. О судьбе украденных миллионов пока ничего не сообщалось.
https://ria.ru/20230717/mitvol-1884620251.html
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красноярск, олег митволь, происшествия, красноярский край
Красноярск, Олег Митволь, Происшествия, Красноярский край
Суд арестовал подозреваемую в краже более 136 миллионов рублей у Митволя
Суд в Красноярске арестовал подозреваемую в краже более 136 млн рублей у Митволя