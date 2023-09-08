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Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов - РИА Новости, 08.09.2023
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16:56 08.09.2023 (обновлено: 17:49 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/konfiskatsiya-1895046263.html
Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов
Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов - РИА Новости, 08.09.2023
Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов
Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T16:56
2023-09-08T17:49
россия
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
g7
дмитрий песков
эстония
украина
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну. &quot;Эстония планирует стать первой страной Европейского союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, &lt;...&gt; для финансирования восстановления Украины&quot;, — говорится в материале агентства.Глава МИД отметил, что правительство одобрит законопроект в течение двух недель, после чего его отправят в парламент. Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в стране заморозили 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента. После начала Москвой спецоперации по защите Донбасса ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
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россия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, дмитрий песков, эстония, украина
Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Дмитрий Песков, Эстония, Украина
Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов

МИД Эстонии: страна хочет стать первой в ЕС узаконившей конфискацию активов РФ

© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.
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"Эстония планирует стать первой страной Европейского союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, <...> для финансирования восстановления Украины", — говорится в материале агентства.

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Глава МИД отметил, что правительство одобрит законопроект в течение двух недель, после чего его отправят в парламент.
Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в стране заморозили 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента.
После начала Москвой спецоперации по защите Донбасса ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
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Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".
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РоссияМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7Дмитрий ПесковЭстонияУкраина
 
 
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