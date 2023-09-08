Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов
МИД Эстонии: страна хочет стать первой в ЕС узаконившей конфискацию активов РФ
© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.
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"Эстония планирует стать первой страной Европейского союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, <...> для финансирования восстановления Украины", — говорится в материале агентства.
Глава МИД отметил, что правительство одобрит законопроект в течение двух недель, после чего его отправят в парламент.
Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в стране заморозили 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента.
После начала Москвой спецоперации по защите Донбасса ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".