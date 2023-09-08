https://ria.ru/20230908/konfiskatsiya-1895046263.html

Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов

Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов - РИА Новости, 08.09.2023

Эстония хочет стать первой страной, узаконившей изъятие российских активов

Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:56

2023-09-08T16:56

2023-09-08T17:49

россия

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

g7

дмитрий песков

эстония

украина

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Эстония собирается стать первой страной ЕС, которая в этом году узаконит конфискацию российских активов, передает агентство Блумберг со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну. "Эстония планирует стать первой страной Европейского союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, <...> для финансирования восстановления Украины", — говорится в материале агентства.Глава МИД отметил, что правительство одобрит законопроект в течение двух недель, после чего его отправят в парламент. Ранее эстонское Бюро данных по отмыванию денег (RAB) сообщило, что в стране заморозили 34,8 миллиона евро, в том числе более 8,7 миллионов евро на счетах авансовых платежей Налогово-таможенного департамента. После начала Москвой спецоперации по защите Донбасса ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

https://ria.ru/20230907/aktivy-1894682173.html

https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html

https://ria.ru/20230829/aktivy-1893034499.html

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россия, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, дмитрий песков, эстония, украина