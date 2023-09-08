https://ria.ru/20230908/kompleks-1895089947.html

В Твери открылся роботизированный складской комплекс

В Твери открылся роботизированный складской комплекс - РИА Новости, 08.09.2023

В Твери открылся роботизированный складской комплекс

В Твери в пятницу открылся роботизированный складской комплекс АО "Диэлектрические кабельные системы" ("ДКС"), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T19:29

2023-09-08T19:29

2023-09-08T19:29

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся роботизированный складской комплекс АО "Диэлектрические кабельные системы" ("ДКС"), сообщает пресс-служба регионального правительства. Открытие комплекса было приурочено к празднованию 25-летая предприятия, на котором руководство, сотрудников и ветеранов "ДКС" поздравил губернатор региона Игорь Руденя. "Компания на сегодняшний день является лидером в сфере производства электротехнической продукции в нашей стране. Я уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции. Мы испытываем гордость от понимания, что на крупных нефтяных или газовых платформах установлена продукция компании "ДКС", – приводятся в сообщении слова Рудени. Глава региона и руководство "ДКС" дали старт работе нового складского комплекса. Инженеры и проектировщики "ДКС" разработали собственный набор элементов, из которого можно собрать высотные склады практически любой конструкции, что позволило компании стать единственным российским производителем, который может построить роботизированный склад высотой до 40 метров. В настоящее время предприятие реализует еще целый ряд проектов по расширению ассортимента и объемов выпуска импортозамещающей продукции, в том числе оборудования для возобновляемых источников энергии. Компания "ДКС" была основана в 1998 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Продукция компании "ДКС" используется для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Количество созданных рабочих мест на территории технопарка "ДКС" в Твери – более 2 тысяч, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230816/most-1890509169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, тверская область