Рейтинг@Mail.ru
В Твери открылся роботизированный складской комплекс - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
19:29 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/kompleks-1895089947.html
В Твери открылся роботизированный складской комплекс
В Твери открылся роботизированный складской комплекс - РИА Новости, 08.09.2023
В Твери открылся роботизированный складской комплекс
В Твери в пятницу открылся роботизированный складской комплекс АО "Диэлектрические кабельные системы" ("ДКС"), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:29
2023-09-08T19:29
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895089663_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_3f2543c0691b7fc7cc8c582897ba6370.jpg
ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся роботизированный складской комплекс АО "Диэлектрические кабельные системы" ("ДКС"), сообщает пресс-служба регионального правительства. Открытие комплекса было приурочено к празднованию 25-летая предприятия, на котором руководство, сотрудников и ветеранов "ДКС" поздравил губернатор региона Игорь Руденя. "Компания на сегодняшний день является лидером в сфере производства электротехнической продукции в нашей стране. Я уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции. Мы испытываем гордость от понимания, что на крупных нефтяных или газовых платформах установлена продукция компании "ДКС", – приводятся в сообщении слова Рудени. Глава региона и руководство "ДКС" дали старт работе нового складского комплекса. Инженеры и проектировщики "ДКС" разработали собственный набор элементов, из которого можно собрать высотные склады практически любой конструкции, что позволило компании стать единственным российским производителем, который может построить роботизированный склад высотой до 40 метров. В настоящее время предприятие реализует еще целый ряд проектов по расширению ассортимента и объемов выпуска импортозамещающей продукции, в том числе оборудования для возобновляемых источников энергии. Компания "ДКС" была основана в 1998 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. Продукция компании "ДКС" используется для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Количество созданных рабочих мест на территории технопарка "ДКС" в Твери – более 2 тысяч, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230816/most-1890509169.html
тверь
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895089663_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_ab6482063d783cb83519174637178ed5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область

В Твери открылся роботизированный складской комплекс

© Фото : правительство Тверской областиВ Твери открылся роботизированный складской комплекс
В Твери открылся роботизированный складской комплекс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 8 сен – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся роботизированный складской комплекс АО "Диэлектрические кабельные системы" ("ДКС"), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытие комплекса было приурочено к празднованию 25-летая предприятия, на котором руководство, сотрудников и ветеранов "ДКС" поздравил губернатор региона Игорь Руденя.
"Компания на сегодняшний день является лидером в сфере производства электротехнической продукции в нашей стране. Я уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции. Мы испытываем гордость от понимания, что на крупных нефтяных или газовых платформах установлена продукция компании "ДКС", – приводятся в сообщении слова Рудени.
Глава региона и руководство "ДКС" дали старт работе нового складского комплекса.
Инженеры и проектировщики "ДКС" разработали собственный набор элементов, из которого можно собрать высотные склады практически любой конструкции, что позволило компании стать единственным российским производителем, который может построить роботизированный склад высотой до 40 метров.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Руденя и Васильев проинспектировали строительство Западного моста в Твери
16 августа, 22:42
В настоящее время предприятие реализует еще целый ряд проектов по расширению ассортимента и объемов выпуска импортозамещающей продукции, в том числе оборудования для возобновляемых источников энергии.
Компания "ДКС" была основана в 1998 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем
и низковольтного оборудования в России и Европе. Продукция компании "ДКС" используется для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Количество созданных рабочих мест на территории технопарка "ДКС" в Твери – более 2 тысяч, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала