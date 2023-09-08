https://ria.ru/20230908/kolomoyskiy-1895072488.html

НАБУ арестовало активы Коломойского

НАБУ арестовало активы Коломойского - РИА Новости, 08.09.2023

НАБУ арестовало активы Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило ведомство в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:18

2023-09-08T18:18

2023-09-08T19:06

украина

киев

игорь коломойский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило ведомство в телеграм-канале. "На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем Специальной антикоррупционной прокуратуры, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, 307 юридических лицах, в том числе акционерных обществах, расчетной стоимостью более трех миллиардов гривен (более 81,2 миллиона долларов)", — отметило ведомство.Также арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов. В ведомстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечить возможную или специальную конфискацию имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств Приватбанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой.Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на активы в Высший антикоррупционный суд.Накануне НАБУ сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти лицам, связанным с Приватбанком, обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Второго сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что обвиняемый будет опротестовывать решение суда.По информации издания "Страна.ua", рассмотрение апелляции перенесли на 25 сентября.Как писали украинские СМИ, Коломойский сыграл ключевую роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. После этого бизнесмен стал крайне близок к властям страны, в частности, по данным СМИ, он получил "квоту" в Раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуги народа". Кроме того, Коломойский усилил влияние на экономику страны.Но почти сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться. При этом из-за западных санкций Коломойский оказался в более уязвимой позиции, так как они усилили его зависимость от украинских властей.Политолог Борис Межуев в беседе с радио Sputnik отмечал, что Зеленский может бояться шантажа со стороны Коломойского. По его словам, в политике существует тенденция "освобождаться от олигархов, которые слишком много знают".

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https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869742615.html

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украина, киев, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)