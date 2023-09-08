Рейтинг@Mail.ru
НАБУ арестовало активы Коломойского - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 08.09.2023 (обновлено: 19:06 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/kolomoyskiy-1895072488.html
НАБУ арестовало активы Коломойского
НАБУ арестовало активы Коломойского - РИА Новости, 08.09.2023
НАБУ арестовало активы Коломойского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило ведомство в телеграм-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:18
2023-09-08T19:06
украина
киев
игорь коломойский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894827821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_744a4204665634b22894d063e3bf884d.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило ведомство в телеграм-канале. &quot;На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем Специальной антикоррупционной прокуратуры, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, 307 юридических лицах, в том числе акционерных обществах, расчетной стоимостью более трех миллиардов гривен (более 81,2 миллиона долларов)&quot;, — отметило ведомство.Также арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов. В ведомстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечить возможную или специальную конфискацию имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств Приватбанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой.Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на активы в Высший антикоррупционный суд.Накануне НАБУ сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти лицам, связанным с Приватбанком, обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Второго сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что обвиняемый будет опротестовывать решение суда.По информации издания "Страна.ua", рассмотрение апелляции перенесли на 25 сентября.Как писали украинские СМИ, Коломойский сыграл ключевую роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. После этого бизнесмен стал крайне близок к властям страны, в частности, по данным СМИ, он получил "квоту" в Раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуги народа". Кроме того, Коломойский усилил влияние на экономику страны.Но почти сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться. При этом из-за западных санкций Коломойский оказался в более уязвимой позиции, так как они усилили его зависимость от украинских властей.Политолог Борис Межуев в беседе с радио Sputnik отмечал, что Зеленский может бояться шантажа со стороны Коломойского. По его словам, в политике существует тенденция "освобождаться от олигархов, которые слишком много знают".
https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894783830.html
https://ria.ru/20230903/delu-1893954364.html
https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869742615.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894827821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7a69a2359df6399b725ac6ef3bebe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Украина, Киев, Игорь Коломойский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
НАБУ арестовало активы Коломойского

Украинское антикоррупционное бюро арестовало активы Коломойского на 48 часов

© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOVБизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве
Бизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / SERGEI CHUZAVKOV
Бизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арестовало на 48 часов активы бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило ведомство в телеграм-канале.
«

"На основании постановления директора НАБУ, согласованного руководителем Специальной антикоррупционной прокуратуры, сроком на 48 часов наложен арест на доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, 307 юридических лицах, в том числе акционерных обществах, расчетной стоимостью более трех миллиардов гривен (более 81,2 миллиона долларов)", — отметило ведомство.

Также арестованы тысяча "объектов недвижимого имущества", более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.
В ведомстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечить возможную или специальную конфискацию имущества в уголовном производстве по фактам присвоения средств Приватбанка в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога, совершенных организованной группой.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
7 сентября, 16:14
Национальное антикоррупционное бюро Украины также направило ходатайство о наложении ареста на активы в Высший антикоррупционный суд.
Накануне НАБУ сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти лицам, связанным с Приватбанком, обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов.
Второго сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что обвиняемый будет опротестовывать решение суда.
По информации издания "Страна.ua", рассмотрение апелляции перенесли на 25 сентября.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Коломойский проходит по делу гражданином Израиля, пишут СМИ
3 сентября, 17:25
Как писали украинские СМИ, Коломойский сыграл ключевую роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. После этого бизнесмен стал крайне близок к властям страны, в частности, по данным СМИ, он получил "квоту" в Раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуги народа". Кроме того, Коломойский усилил влияние на экономику страны.
Но почти сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться. При этом из-за западных санкций Коломойский оказался в более уязвимой позиции, так как они усилили его зависимость от украинских властей.
Политолог Борис Межуев в беседе с радио Sputnik отмечал, что Зеленский может бояться шантажа со стороны Коломойского. По его словам, в политике существует тенденция "освобождаться от олигархов, которые слишком много знают".
Молоток в зале судебных заседаний
На Украине повторно арестовали права нефтегазовой компании Коломойского
4 мая, 17:59
 
УкраинаКиевИгорь КоломойскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала