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СМИ: КНДР проводит парад сил гражданской обороны - РИА Новости, 08.09.2023
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19:18 08.09.2023 (обновлено: 19:21 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/kndr-1895087515.html
СМИ: КНДР проводит парад сил гражданской обороны
СМИ: КНДР проводит парад сил гражданской обороны - РИА Новости, 08.09.2023
СМИ: КНДР проводит парад сил гражданской обороны
КНДР с полуночи 9 сентября проводит парад сил гражданской обороны в честь 75-й годовщины основания страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T19:18
2023-09-08T19:21
в мире
китай
пхеньян
россия
ким ир сен
ким чен ын
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СЕУЛ, 8 авг - РИА Новости. КНДР с полуночи 9 сентября проводит парад сил гражданской обороны в честь 75-й годовщины основания страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что после предпарадной церемонии в 0.00 субботы (18.00 пятницы мск) на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне начался парад. КНДР ранее сообщала, что проведет 9 сентября парад с участием сил гражданской обороны. Как информирует агентство, в параде, скорее всего, принимают участие не регулярные войска, а северокорейский аналог резервистов - Рабоче-крестьянская Красная Гвардия, аналог полиции – силы общественной безопасности. Стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, не участвуют в параде. В 2021 году на аналогичном параде КНДР мобилизовала ряд обычной техники, такой как тракторы, пожарные машины и многоцелевые ракеты. Это уже третий в этом году парад в Северной Корее после 8 февраля в честь Дня основания армии КНДР и парада 27 июля в честь Дня победы в Корейской войне (1950-1953 годов). Пока неизвестно, присутствует ли на параде лидер страны Ким Чен Ын, и будет ли он зачитывать речь. На двух предыдущих парадах речи лидера не было, выступление проводили другие лица, такие как министр обороны Кан Сун Нам. Сообщается, что делегация из Китая во главе с заместителем премьера государственного совета КНР Лю Гочжуном, по-видимому, присутствует на параде. Что касается гостей из России, информации об этом пока нет. В прошлом КНДР проводила парады по утрам, но с 75-й годовщины основания партии в октябре 2020 года парады проводятся в ночное время.
https://ria.ru/20230908/osuzhdenie-1894882784.html
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в мире, китай, пхеньян, россия, ким ир сен, ким чен ын
В мире, Китай, Пхеньян, Россия, Ким Ир Сен, Ким Чен Ын
СМИ: КНДР проводит парад сил гражданской обороны

СМИ: КНДР проводит парад в честь 75-й годовщины основания страны

© AP Photo / Ng Han GuanПарад в Пхеньяне
Парад в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Парад в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 8 авг - РИА Новости. КНДР с полуночи 9 сентября проводит парад сил гражданской обороны в честь 75-й годовщины основания страны, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на неназванные источники.
Отмечается, что после предпарадной церемонии в 0.00 субботы (18.00 пятницы мск) на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне начался парад. КНДР ранее сообщала, что проведет 9 сентября парад с участием сил гражданской обороны.
Военнослужащий КНДР - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Как информирует агентство, в параде, скорее всего, принимают участие не регулярные войска, а северокорейский аналог резервистов - Рабоче-крестьянская Красная Гвардия, аналог полиции – силы общественной безопасности. Стратегические вооружения, такие как межконтинентальные баллистические ракеты, не участвуют в параде.
В 2021 году на аналогичном параде КНДР мобилизовала ряд обычной техники, такой как тракторы, пожарные машины и многоцелевые ракеты.
Это уже третий в этом году парад в Северной Корее после 8 февраля в честь Дня основания армии КНДР и парада 27 июля в честь Дня победы в Корейской войне (1950-1953 годов).
Пока неизвестно, присутствует ли на параде лидер страны Ким Чен Ын, и будет ли он зачитывать речь. На двух предыдущих парадах речи лидера не было, выступление проводили другие лица, такие как министр обороны Кан Сун Нам. Сообщается, что делегация из Китая во главе с заместителем премьера государственного совета КНР Лю Гочжуном, по-видимому, присутствует на параде. Что касается гостей из России, информации об этом пока нет.
В прошлом КНДР проводила парады по утрам, но с 75-й годовщины основания партии в октябре 2020 года парады проводятся в ночное время.
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