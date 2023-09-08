https://ria.ru/20230908/kirill-1894919575.html

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:22

2023-09-08T11:22

2023-09-08T13:09

религия

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

единый день голосования в россии — 2023

москва

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной церкви. "Восьмого сентября 2023 года в первый день выборов мэра Москвы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на избирательный участок № 182, расположенный в московской общеобразовательной школе №1799 (город Москва, 1-й Кадашёвский переулок), где принял участие в голосовании. Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования", - сказано в сообщении. Выборы в России в единый день голосования (ЕДГ) в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/golosovanie-1894917290.html

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Влада Копылова

религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), единый день голосования в россии — 2023, москва