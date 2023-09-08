https://ria.ru/20230908/kirill-1894919575.html
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:22
2023-09-08T11:22
2023-09-08T13:09
религия
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
единый день голосования в россии — 2023
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894956279_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_90d6ff6bf0398750eac4b0822e1d30bb.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной церкви. "Восьмого сентября 2023 года в первый день выборов мэра Москвы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на избирательный участок № 182, расположенный в московской общеобразовательной школе №1799 (город Москва, 1-й Кадашёвский переулок), где принял участие в голосовании. Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования", - сказано в сообщении. Выборы в России в единый день голосования (ЕДГ) в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230908/golosovanie-1894917290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894956279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bc98df55f147d0936a2adf60abf54ac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), единый день голосования в россии — 2023, москва
Религия, Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Единый день голосования в России — 2023, Москва
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы в пятницу