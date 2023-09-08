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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
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Религия
 
11:22 08.09.2023 (обновлено: 13:09 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/kirill-1894919575.html
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:22
2023-09-08T13:09
религия
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
единый день голосования в россии — 2023
москва
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной церкви. "Восьмого сентября 2023 года в первый день выборов мэра Москвы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на избирательный участок № 182, расположенный в московской общеобразовательной школе №1799 (город Москва, 1-й Кадашёвский переулок), где принял участие в голосовании. Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования", - сказано в сообщении. Выборы в России в единый день голосования (ЕДГ) в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), единый день голосования в россии — 2023, москва
Религия, Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Единый день голосования в России — 2023, Москва
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы в пятницу

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл во время голосования на выборах мэра Москвы
Патриарх Кирилл во время голосования на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в медиабанк
Патриарх Кирилл во время голосования на выборах мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах мэра Москвы, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной церкви.
"Восьмого сентября 2023 года в первый день выборов мэра Москвы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на избирательный участок № 182, расположенный в московской общеобразовательной школе №1799 (город Москва, 1-й Кадашёвский переулок), где принял участие в голосовании. Предстоятель Русской православной церкви заполнил бюллетень и опустил в урну для голосования", - сказано в сообщении.
Выборы в России в единый день голосования (ЕДГ) в большинстве регионов будут проходить три дня и начинаются с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Плакат с информацией о предстоящих выборах мэра Москвы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы
11:12
 
РелигияРелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Единый день голосования в России — 2023Москва
 
 
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