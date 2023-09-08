Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/issledovanie-1895062982.html
Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям
Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям - РИА Новости, 08.09.2023
Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям
Большинство жителей Австрии считают, что санкции против России вредят жителям ЕС, свидетельствуют результаты исследования института INSA, проведенного для... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:48
2023-09-08T17:48
россия
владимир путин
австрия
западная европа
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_0:322:2491:1723_1920x0_80_0_0_27744911d63767fb922dbbf796148042.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большинство жителей Австрии считают, что санкции против России вредят жителям ЕС, свидетельствуют результаты исследования института INSA, проведенного для австрийской газеты Exxpress. Согласно его результатам, 54% австрийцев считают, что санкции несут негативные последствия для самого Евросоюза. Более одной пятой опрошенных (21%) не видят ни положительных, ни отрицательных последствий введения санкций, и только 12% респондентов уверены, что меры в отношении России несут положительные последствия для Западной Европы. Как отмечает издание, большинство австрийцев относятся к санкциям "крайне критично", и на фоне высокой инфляции и ощутимого подорожания продуктов, арендной платы и энергоснабжения такая реакция общественности "неудивительна". Исследование проводилось 4-7 сентября, в нем приняла участие тысяча человек. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894841981.html
https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html
https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html
россия
австрия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833591819_209:329:2068:1723_1920x0_80_0_0_564cc49118a9451568cc48073181cb6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, австрия, западная европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Владимир Путин, Австрия, Западная Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям

Исследование: 54% австрийцев считают, что санкции против РФ вредят жителям ЕС

CC BY-SA 4.0 / Isiwal / Linz LandstraßeПрохожие на торговой улице в Линце, Австрия
Прохожие на торговой улице в Линце, Австрия - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Isiwal / Linz Landstraße
Прохожие на торговой улице в Линце, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большинство жителей Австрии считают, что санкции против России вредят жителям ЕС, свидетельствуют результаты исследования института INSA, проведенного для австрийской газеты Exxpress.
Согласно его результатам, 54% австрийцев считают, что санкции несут негативные последствия для самого Евросоюза. Более одной пятой опрошенных (21%) не видят ни положительных, ни отрицательных последствий введения санкций, и только 12% респондентов уверены, что меры в отношении России несут положительные последствия для Западной Европы.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Санкции ЕС против России рушат политический порядок Европы, считают в США
Вчера, 19:45
Как отмечает издание, большинство австрийцев относятся к санкциям "крайне критично", и на фоне высокой инфляции и ощутимого подорожания продуктов, арендной платы и энергоснабжения такая реакция общественности "неудивительна".
Исследование проводилось 4-7 сентября, в нем приняла участие тысяча человек.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
На Западе признали бессмысленность санкций против России
6 сентября, 17:10
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
17 августа, 00:51
 
РоссияВладимир ПутинАвстрияЗападная ЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала