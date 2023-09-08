https://ria.ru/20230908/issledovanie-1895062982.html

Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям

Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям - РИА Новости, 08.09.2023

Исследование показало, как австрийцы относятся к антироссийским санкциям

Большинство жителей Австрии считают, что санкции против России вредят жителям ЕС, свидетельствуют результаты исследования института INSA, проведенного для... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:48

2023-09-08T17:48

2023-09-08T17:48

россия

владимир путин

австрия

западная европа

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Большинство жителей Австрии считают, что санкции против России вредят жителям ЕС, свидетельствуют результаты исследования института INSA, проведенного для австрийской газеты Exxpress. Согласно его результатам, 54% австрийцев считают, что санкции несут негативные последствия для самого Евросоюза. Более одной пятой опрошенных (21%) не видят ни положительных, ни отрицательных последствий введения санкций, и только 12% респондентов уверены, что меры в отношении России несут положительные последствия для Западной Европы. Как отмечает издание, большинство австрийцев относятся к санкциям "крайне критично", и на фоне высокой инфляции и ощутимого подорожания продуктов, арендной платы и энергоснабжения такая реакция общественности "неудивительна". Исследование проводилось 4-7 сентября, в нем приняла участие тысяча человек. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230907/sanktsii-1894841981.html

https://ria.ru/20230906/sanktsii-1894582933.html

https://ria.ru/20230817/sanktsii-1890516355.html

россия

австрия

западная европа

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россия, владимир путин, австрия, западная европа, евросоюз, санкции в отношении россии