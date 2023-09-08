https://ria.ru/20230908/impichment-1894883174.html
В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену
В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену - РИА Новости, 08.09.2023
В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену
Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца, заявил глава комитета по надзору палаты... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T06:56
2023-09-08T06:56
2023-09-08T06:57
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джо байден
конгресс сша
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax. Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену. "Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от (спикера нижней палаты конгресса - ред.) Кевина Маккарти..., мы с ним беседовали несколько раз.", - заявил Комер, отметив, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов для начала расследования. Он добавил, что возможное расследование может внести вклад в получение полезной информации от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов. Комер также подчеркнул, что информация об общении Байдена со своим сыном Хантером под псевдонимами о зарубежных деловых операциях сыграла решающую роль в настрое членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
https://ria.ru/20230907/mesto-1894843547.html
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сша, джо байден, конгресс сша, кевин маккарти, марджори тейлор грин, в мире
США, Джо Байден, Конгресс США, Кевин Маккарти, Марджори Тейлор Грин, В мире
В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену
Комер: голосование по импичменту Байдену может пройти в середине сентября
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости.
Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax
.
Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин
заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену.
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"Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от (спикера нижней палаты конгресса - ред.) Кевина Маккарти
..., мы с ним беседовали несколько раз.", - заявил Комер, отметив, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов для начала расследования.
Он добавил, что возможное расследование может внести вклад в получение полезной информации от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов.
Комер также подчеркнул, что информация об общении Байдена со своим сыном Хантером под псевдонимами о зарубежных деловых операциях сыграла решающую роль в настрое членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования.
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования.
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Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции".
Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.
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