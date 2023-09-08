https://ria.ru/20230908/impichment-1894883174.html

В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену

В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену - РИА Новости, 08.09.2023

В конгрессе США назвали возможные сроки голосования по импичменту Байдену

Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца, заявил глава комитета по надзору палаты... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T06:56

2023-09-08T06:56

2023-09-08T06:57

сша

джо байден

конгресс сша

кевин маккарти

марджори тейлор грин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980166_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_88da4b39115158feea93093670a5af1e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Голосование по объявлению импичмента президенту США Джо Байдену может состояться уже в середине этого месяца, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax. Ранее конгрессвуман Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену. "Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от (спикера нижней палаты конгресса - ред.) Кевина Маккарти..., мы с ним беседовали несколько раз.", - заявил Комер, отметив, что, по его мнению, у республиканцев достаточно голосов для начала расследования. Он добавил, что возможное расследование может внести вклад в получение полезной информации от таких федеральных агентств, как Национальный архив и Служба внутренних доходов. Комер также подчеркнул, что информация об общении Байдена со своим сыном Хантером под псевдонимами о зарубежных деловых операциях сыграла решающую роль в настрое членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования. Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее высказался в поддержку голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента Байдену на фоне сообщений о возможности ее запуска без голосования. Маккарти сообщал, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте Байдену. По его словам, семья президента США вовлечена в "культуру коррупции". Маккарти заявлял, что расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства. Как отмечал высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для расследования в отношении президента.

https://ria.ru/20230907/mesto-1894843547.html

https://ria.ru/20230904/bayden-1894156406.html

https://ria.ru/20230806/tramp-1888434834.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джо байден, конгресс сша, кевин маккарти, марджори тейлор грин, в мире