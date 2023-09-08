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В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа - РИА Новости, 08.09.2023
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18:23 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/grem-1895073591.html
В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа
В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа - РИА Новости, 08.09.2023
В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа
Присяжные в американском штате Джорджия предлагали предъявить обвинения как соучастникам попыток экс-президента США Дональда Трампа изменить в свою пользу итоги РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:23
2023-09-08T18:23
в мире
джорджия
сша
южная каролина
дональд трамп
линдси грэм
майкл флинн
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Присяжные в американском штате Джорджия предлагали предъявить обвинения как соучастникам попыток экс-президента США Дональда Трампа изменить в свою пользу итоги выборов 2020 года сенатору Линдси Грэму и бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, но в итоговый список они не попали, следует из материалов суда. Обвинения в Джорджии предъявили самому Трампу, который якобы звонил местным чиновникам с требованием найти недостающие голоса, и 18 представителям его окружения, включая экс-главу аппарата Белого дома Марка Медоуза и адвоката Руди Джулиани. Из обнародованной в пятницу полной версии доклада "большого жюри" следует, что присяжные рекомендовали прокуратуре округа Фултон добиваться выдвижения обвинений против почти 40 лиц. В списке фигурируют, в частности, республиканец Грэм, представляющий в сенате штат Южная Каролина, и Флинн, который в 2017 году три недели проработал советником Трампа и ушел в отставку из-за контактов с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. СМИ пишут также, что предъявлять обвинения предлагалось и всем участникам самозванных коллегий выборщиков, которые якобы формировались в семи штатах, включая Джорджию, с целью обеспечить переизбрание Трампа или поставить под сомнение победу его конкурента-демократа Джо Байдена. Президентские выборы в США проходят в два этапа: по итогам общенародного голосования в каждом штате формируются коллегии выборщиков, которые называют победителя гонки и направляют свое решение на утверждение в федеральную легислатуру. Трамп свою вину не признал.
https://ria.ru/20230906/pomilovanie-1894647732.html
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в мире, джорджия, сша, южная каролина, дональд трамп, линдси грэм, майкл флинн
В мире, Джорджия, США, Южная Каролина, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Майкл Флинн
В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа

В США присяжные хотели обвинить политиков Грэма и Флинна по делу Трампа

© AP PhotoОфициальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© AP Photo
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Присяжные в американском штате Джорджия предлагали предъявить обвинения как соучастникам попыток экс-президента США Дональда Трампа изменить в свою пользу итоги выборов 2020 года сенатору Линдси Грэму и бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, но в итоговый список они не попали, следует из материалов суда.
Обвинения в Джорджии предъявили самому Трампу, который якобы звонил местным чиновникам с требованием найти недостающие голоса, и 18 представителям его окружения, включая экс-главу аппарата Белого дома Марка Медоуза и адвоката Руди Джулиани.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Из обнародованной в пятницу полной версии доклада "большого жюри" следует, что присяжные рекомендовали прокуратуре округа Фултон добиваться выдвижения обвинений против почти 40 лиц. В списке фигурируют, в частности, республиканец Грэм, представляющий в сенате штат Южная Каролина, и Флинн, который в 2017 году три недели проработал советником Трампа и ушел в отставку из-за контактов с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком.
СМИ пишут также, что предъявлять обвинения предлагалось и всем участникам самозванных коллегий выборщиков, которые якобы формировались в семи штатах, включая Джорджию, с целью обеспечить переизбрание Трампа или поставить под сомнение победу его конкурента-демократа Джо Байдена.
Президентские выборы в США проходят в два этапа: по итогам общенародного голосования в каждом штате формируются коллегии выборщиков, которые называют победителя гонки и направляют свое решение на утверждение в федеральную легислатуру.
Трамп свою вину не признал.
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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В миреДжорджияСШАЮжная КаролинаДональд ТрампЛиндси ГрэмМайкл Флинн
 
 
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