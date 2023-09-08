В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа
В США присяжные хотели обвинить политиков Грэма и Флинна по делу Трампа
© AP PhotoОфициальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот
© AP Photo
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Присяжные в американском штате Джорджия предлагали предъявить обвинения как соучастникам попыток экс-президента США Дональда Трампа изменить в свою пользу итоги выборов 2020 года сенатору Линдси Грэму и бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, но в итоговый список они не попали, следует из материалов суда.
Обвинения в Джорджии предъявили самому Трампу, который якобы звонил местным чиновникам с требованием найти недостающие голоса, и 18 представителям его окружения, включая экс-главу аппарата Белого дома Марка Медоуза и адвоката Руди Джулиани.
Из обнародованной в пятницу полной версии доклада "большого жюри" следует, что присяжные рекомендовали прокуратуре округа Фултон добиваться выдвижения обвинений против почти 40 лиц. В списке фигурируют, в частности, республиканец Грэм, представляющий в сенате штат Южная Каролина, и Флинн, который в 2017 году три недели проработал советником Трампа и ушел в отставку из-за контактов с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком.
СМИ пишут также, что предъявлять обвинения предлагалось и всем участникам самозванных коллегий выборщиков, которые якобы формировались в семи штатах, включая Джорджию, с целью обеспечить переизбрание Трампа или поставить под сомнение победу его конкурента-демократа Джо Байдена.
Президентские выборы в США проходят в два этапа: по итогам общенародного голосования в каждом штате формируются коллегии выборщиков, которые называют победителя гонки и направляют свое решение на утверждение в федеральную легислатуру.
Трамп свою вину не признал.