https://ria.ru/20230908/grem-1895073591.html

В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа

В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа - РИА Новости, 08.09.2023

В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа

Присяжные в американском штате Джорджия предлагали предъявить обвинения как соучастникам попыток экс-президента США Дональда Трампа изменить в свою пользу итоги РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T18:23

2023-09-08T18:23

2023-09-08T18:23

в мире

джорджия

сша

южная каролина

дональд трамп

линдси грэм

майкл флинн

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ВАШИНГТОН, 8 сен - РИА Новости. Присяжные в американском штате Джорджия предлагали предъявить обвинения как соучастникам попыток экс-президента США Дональда Трампа изменить в свою пользу итоги выборов 2020 года сенатору Линдси Грэму и бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну, но в итоговый список они не попали, следует из материалов суда. Обвинения в Джорджии предъявили самому Трампу, который якобы звонил местным чиновникам с требованием найти недостающие голоса, и 18 представителям его окружения, включая экс-главу аппарата Белого дома Марка Медоуза и адвоката Руди Джулиани. Из обнародованной в пятницу полной версии доклада "большого жюри" следует, что присяжные рекомендовали прокуратуре округа Фултон добиваться выдвижения обвинений против почти 40 лиц. В списке фигурируют, в частности, республиканец Грэм, представляющий в сенате штат Южная Каролина, и Флинн, который в 2017 году три недели проработал советником Трампа и ушел в отставку из-за контактов с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. СМИ пишут также, что предъявлять обвинения предлагалось и всем участникам самозванных коллегий выборщиков, которые якобы формировались в семи штатах, включая Джорджию, с целью обеспечить переизбрание Трампа или поставить под сомнение победу его конкурента-демократа Джо Байдена. Президентские выборы в США проходят в два этапа: по итогам общенародного голосования в каждом штате формируются коллегии выборщиков, которые называют победителя гонки и направляют свое решение на утверждение в федеральную легислатуру. Трамп свою вину не признал.

https://ria.ru/20230906/pomilovanie-1894647732.html

https://ria.ru/20230906/tramp-1894627746.html

джорджия

сша

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в мире, джорджия, сша, южная каролина, дональд трамп, линдси грэм, майкл флинн