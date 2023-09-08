https://ria.ru/20230908/granitsa-1895065647.html

В Румынии подготовят бомбоубежища на границе с Украиной

В Румынии подготовят бомбоубежища на границе с Украиной - РИА Новости, 08.09.2023

В Румынии подготовят бомбоубежища на границе с Украиной

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:57

2023-09-08T17:57

2023-09-08T17:57

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нато

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КИШИНЕВ, 8 сен - РИА Новости. Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии постановил, что министерство обороны страны должно определить потенциально опасные участки на границе с Украиной из-за обстрелов портов Рени и Измаил, а также действий украинской ПВО, подготовить там бомбоубежища и создать систему оповещения граждан. В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. Лидер партии "Союз спасения румын" Кэтлин Друлэ обвинил власти страны в утаивании информации и настаивает, что нужно было провести консультации с НАТО. "Принимая во внимание недавние и неоднократные атаки на украинские порты Рени и Измаил, а также реакцию украинской ПВО…, Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принимает настоящее решение: министерство национальной обороны уполномочено оценивать и определять участки на территории Румынии, прилегающие к зонам конфликта Рени и Измаил, где должны быть установлены особые меры безопасности по защите граждан", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Румынии. В зонах, которые министерство обороны сочтет потенциально опасными, уездные комиссии по чрезвычайным ситуациям должны проверить существующие или создать новые убежища, а также обеспечить работу средств предупреждения граждан об угрозе. В первую очередь министерство обороны должно озаботиться защитой населенных пунктов с малой численностью населения. Как уточнили в комитете, как только появится угроза падения обломков боевых средств, министерство обороны сообщает об этом в генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, затем оповещаются местные власти и жители, которым может грозить опасность. В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1894866988.html

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в мире, румыния, украина, одесская область, олег николенко, клаус йоханнис, нато