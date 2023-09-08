https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города - РИА Новости, 08.09.2023

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города

Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:25

2023-09-08T09:25

2023-09-08T09:25

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с пятницы, 8 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", — заявил он. Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", — отметил Бирюков. Он сообщил, что на особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования дня рождения столицы. В этой работе будет задействовано необходимое количество сотрудников коммунальных служб и техники.

https://ria.ru/20230907/ukrashenie-1894688723.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы