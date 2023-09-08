https://ria.ru/20230908/gossluzhby-1894895053.html
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города - РИА Новости, 08.09.2023
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города
Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:25
2023-09-08T09:25
2023-09-08T09:25
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с пятницы, 8 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", — заявил он. Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", — отметил Бирюков. Он сообщил, что на особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования дня рождения столицы. В этой работе будет задействовано необходимое количество сотрудников коммунальных служб и техники.
https://ria.ru/20230907/ukrashenie-1894688723.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на День города
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме при праздновании Дня города
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня города в предстоящие выходные, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства с пятницы, 8 сентября, и до окончания праздничных мероприятий переходят на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов, они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", — заявил он.
Заммэра рассказал, что будет усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. Благодаря существующим резервам мощностей, они готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным", — отметил Бирюков.
Он сообщил, что на особом контроле находятся мероприятия по уборке города в дни празднования дня рождения столицы. В этой работе будет задействовано необходимое количество сотрудников коммунальных служб и техники.
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