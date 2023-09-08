https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895113455.html
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн
Более 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы в первый день, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:31
2023-09-08T22:31
2023-09-08T22:31
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госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы в первый день, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 1 501 382, получено бюллетеней 1 464 200", - следует из данных сайта на 22.06 мск. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, донецкая народная республика
Политика, Москва, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Донецкая Народная Республика
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн