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На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2023
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22:31 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895113455.html
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн
Более 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы в первый день, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T22:31
2023-09-08T22:31
политика
москва
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы в первый день, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 1 501 382, получено бюллетеней 1 464 200", - следует из данных сайта на 22.06 мск. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, донецкая народная республика
Политика, Москва, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Донецкая Народная Республика
На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн

На выборах мэра Москвы более 1,5 миллиона человек проголосовали онлайн

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 1,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы в первый день, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием.
«
"Выдано бюллетеней 1 501 382, получено бюллетеней 1 464 200", - следует из данных сайта на 22.06 мск.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Выборы мэра Москвы в Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила 20,7 процента
Вчера, 20:44
 
ПолитикаМоскваГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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