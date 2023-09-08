https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895007814.html
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось - РИА Новости, 08.09.2023
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось
Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:56
2023-09-08T14:56
2023-09-08T14:56
москва
политика
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "В Общественный штаб по наблюдению за выборами поступило обращение об организованном голосовании сотрудников одного учреждения и несанкционированной фотосъемке. Мы разобрали этот кейс, просмотрели видео с участка и связались с нашим наблюдателем. После просмотра видео с камер информация не подтвердилась", - сказал Ковалев, слова которого приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Он также отметил, что наблюдатель сообщил о том, что подозрительного всплеска активности на УИКе не было. "Женщина, производившая фотосъемку, делала это с согласия избирателей, не нарушая тайны голосования. Данное действие по закону не является нарушением", – заключил Ковалев.
https://ria.ru/20230908/aktivnost-1894986520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Политика, Единый день голосования в России — 2023
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось
Проверка не подтвердила сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил
руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"В Общественный штаб по наблюдению за выборами поступило обращение об организованном голосовании сотрудников одного учреждения и несанкционированной фотосъемке. Мы разобрали этот кейс, просмотрели видео с участка и связались с нашим наблюдателем. После просмотра видео с камер информация не подтвердилась", - сказал Ковалев, слова которого приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Он также отметил, что наблюдатель сообщил о том, что подозрительного всплеска активности на УИКе не было.
"Женщина, производившая фотосъемку, делала это с согласия избирателей, не нарушая тайны голосования. Данное действие по закону не является нарушением", – заключил Ковалев.
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