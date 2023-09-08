Рейтинг@Mail.ru
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895007814.html
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось - РИА Новости, 08.09.2023
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось
Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:56
2023-09-08T14:56
москва
политика
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894959376_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a21b624157b3b5380fc1f93feb85cb0c.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "В Общественный штаб по наблюдению за выборами поступило обращение об организованном голосовании сотрудников одного учреждения и несанкционированной фотосъемке. Мы разобрали этот кейс, просмотрели видео с участка и связались с нашим наблюдателем. После просмотра видео с камер информация не подтвердилась", - сказал Ковалев, слова которого приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Он также отметил, что наблюдатель сообщил о том, что подозрительного всплеска активности на УИКе не было. "Женщина, производившая фотосъемку, делала это с согласия избирателей, не нарушая тайны голосования. Данное действие по закону не является нарушением", – заключил Ковалев.
https://ria.ru/20230908/aktivnost-1894986520.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894959376_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0c3f4efe2ad9349aa445546908c61540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, политика, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Политика, Единый день голосования в России — 2023
Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось

Проверка не подтвердила сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Единый день голосования в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.
"В Общественный штаб по наблюдению за выборами поступило обращение об организованном голосовании сотрудников одного учреждения и несанкционированной фотосъемке. Мы разобрали этот кейс, просмотрели видео с участка и связались с нашим наблюдателем. После просмотра видео с камер информация не подтвердилась", - сказал Ковалев, слова которого приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Он также отметил, что наблюдатель сообщил о том, что подозрительного всплеска активности на УИКе не было.
"Женщина, производившая фотосъемку, делала это с согласия избирателей, не нарушая тайны голосования. Данное действие по закону не является нарушением", – заключил Ковалев.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Мосгоризбиркоме оценили активность на выборах мэра столицы
14:09
 
МоскваПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала