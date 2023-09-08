https://ria.ru/20230908/golosovanie-1895007814.html

Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось

Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось - РИА Новости, 08.09.2023

Сообщение об организованном голосовании на УИК в Москве не подтвердилось

Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:56

2023-09-08T14:56

2023-09-08T14:56

москва

политика

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894959376_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a21b624157b3b5380fc1f93feb85cb0c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Сообщение об организованном голосовании и несанкционированной фотосъемке на избирательном участке в Москве после проверки не подтвердилось, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. "В Общественный штаб по наблюдению за выборами поступило обращение об организованном голосовании сотрудников одного учреждения и несанкционированной фотосъемке. Мы разобрали этот кейс, просмотрели видео с участка и связались с нашим наблюдателем. После просмотра видео с камер информация не подтвердилась", - сказал Ковалев, слова которого приводятся в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Он также отметил, что наблюдатель сообщил о том, что подозрительного всплеска активности на УИКе не было. "Женщина, производившая фотосъемку, делала это с согласия избирателей, не нарушая тайны голосования. Данное действие по закону не является нарушением", – заключил Ковалев.

https://ria.ru/20230908/aktivnost-1894986520.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, политика, единый день голосования в россии — 2023