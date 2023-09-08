https://ria.ru/20230908/golosovanie-1894917290.html

Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы

Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023

Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы

Более 65 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T11:12

2023-09-08T11:12

2023-09-08T11:12

единый день голосования в россии — 2023

москва

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 65 693, получено бюллетеней 63 800", - следует из данных сайта на 10.30 утра. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва