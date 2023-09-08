https://ria.ru/20230908/golosovanie-1894917290.html
Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы
Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 08.09.2023
Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы
Более 65 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:12
2023-09-08T11:12
2023-09-08T11:12
единый день голосования в россии — 2023
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 65 тысяч человек приняли участие в онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 65 693, получено бюллетеней 63 800", - следует из данных сайта на 10.30 утра. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, москва
Единый день голосования в России — 2023, Москва
Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы
Более 65 тысяч человек дистанционно проголосовали на выборах мэра Москвы к 10:30