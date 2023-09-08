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Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии - РИА Новости, 08.09.2023
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10:24 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/gaz-1894904580.html
Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии
Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии - РИА Новости, 08.09.2023
Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии
Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу растут на 7,4%, приближаясь к 400 долларам за тысячу кубометров, после сообщений о начале забастовки на... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:24
2023-09-08T10:24
экономика
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу растут на 7,4%, приближаясь к 400 долларам за тысячу кубометров, после сообщений о начале забастовки на СПГ-заводах американской нефтегазовой Chevron в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE. Ранее агентство Рейтер сообщало, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone компании Chevron могут кратковременно приостанавливать работу с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке. В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщили, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября. Рейтер в пятницу со ссылкой на представителя компании сообщил, что переговоры между Chevron и профсоюзами австралийских СПГ-компаний закончились без заключения соглашения, забастовки начнутся согласно запланированному времени. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,6 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 389,4 доллара (+7,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 362,4 доллара за тысячу кубометров.
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экономика, европа, австралия, азия, chevron
Экономика, Европа, Австралия, Азия, Chevron
Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии

Цены на газ в Европе выросли на 7,4 процента на фоне забастовок в Австралии

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу растут на 7,4%, приближаясь к 400 долларам за тысячу кубометров, после сообщений о начале забастовки на СПГ-заводах американской нефтегазовой Chevron в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone компании Chevron могут кратковременно приостанавливать работу с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке.
В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщили, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября. Рейтер в пятницу со ссылкой на представителя компании сообщил, что переговоры между Chevron и профсоюзами австралийских СПГ-компаний закончились без заключения соглашения, забастовки начнутся согласно запланированному времени.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,6 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 389,4 доллара (+7,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 362,4 доллара за тысячу кубометров.
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ЭкономикаЕвропаАвстралияАзияChevron
 
 
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