https://ria.ru/20230908/gaz-1894904580.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии

Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии - РИА Новости, 08.09.2023

Биржевые цены на газ в Европе выросли на фоне забастовок в Австралии

Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу растут на 7,4%, приближаясь к 400 долларам за тысячу кубометров, после сообщений о начале забастовки на... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:24

2023-09-08T10:24

2023-09-08T10:24

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу растут на 7,4%, приближаясь к 400 долларам за тысячу кубометров, после сообщений о начале забастовки на СПГ-заводах американской нефтегазовой Chevron в Австралии, следует из данных лондонской биржи ICE. Ранее агентство Рейтер сообщало, что австралийские СПГ-заводы Gorgon и Wheatstone компании Chevron могут кратковременно приостанавливать работу с 7 сентября из-за частичных семидневных забастовок. При этом с 14 сентября работники данных предприятий могут уйти на полную двухнедельную забастовку, следует из сообщения профсоюза Offshore Alliance. Это может усилить конкуренцию за СПГ между Азией и Европой и вызвать новые колебания биржевых цен на европейском рынке. В четверг в комментарии РИА Новости Chevron сообщили, что забастовки начнутся с 13.00 AWST (Australian Western Standard Time, 8.00 мск) в пятницу, 8 сентября. Рейтер в пятницу со ссылкой на представителя компании сообщил, что переговоры между Chevron и профсоюзами австралийских СПГ-компаний закончились без заключения соглашения, забастовки начнутся согласно запланированному времени. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 393,6 доллара (+8,6%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.10 мск их стоимость составляла 389,4 доллара (+7,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 362,4 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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