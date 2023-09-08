https://ria.ru/20230908/gai-1894930313.html
В Москве задержали лихача, сбившего сотрудника ГИБДД
В Москве задержали лихача, сбившего сотрудника ГИБДД - РИА Новости, 08.09.2023
В Москве задержали лихача, сбившего сотрудника ГИБДД
Водитель наехал на гаишника на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия, лихача оперативно нашли и задержали, рассказала журналистам в пятницу старший... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:04
2023-09-08T12:04
2023-09-08T16:24
происшествия
авто
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Водитель наехал на гаишника на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия, лихача оперативно нашли и задержали, рассказала журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По ее словам, инцидент случился накануне вечером на Волгоградском проспекте. Там водитель наехал на сотрудника Госавтоинспекции, после чего скрылся с места аварии. Правоохранителя госпитализировали."Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска водитель был установлен и задержан. В настоящее время с фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения с ним следственных действий", - сказала она.Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).Источник в правоохранительных органах в свою очередь сказал РИА Новости, что лихач был за рулем Volkswagen Jetta.В свою очередь представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила журналистам, что на лихаче только за этого год числится 44 административных правонарушения по линии Госавтоинспекции. Штрафы он до сих пор не оплатил."Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска водитель был установлен и задержан. В настоящее время с фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения с ним следственных действий", - сказала она. Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Источник в правоохранительных органах в свою очередь сказал РИА Новости, что лихач был за рулем Volkswagen Jetta.
https://ria.ru/20230907/delo-1894863238.html
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происшествия, авто, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк
Происшествия, Авто, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Ирина Волк
В Москве задержали лихача, сбившего сотрудника ГИБДД
На юго-востоке Москвы задержали лихача, сбившего сотрудника Госавтоинспекции
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Водитель наехал на гаишника на юго-востоке Москвы и скрылся с места происшествия, лихача оперативно нашли и задержали, рассказала журналистам в пятницу старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, инцидент случился накануне вечером на Волгоградском проспекте. Там водитель наехал на сотрудника Госавтоинспекции, после чего скрылся с места аварии. Правоохранителя госпитализировали.
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"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска водитель был установлен и задержан. В настоящее время с фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения с ним следственных действий", - сказала она.
Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
Источник в правоохранительных органах в свою очередь сказал РИА Новости, что лихач был за рулем Volkswagen
Jetta.
В свою очередь представитель МВД РФ Ирина Волк
уточнила журналистам, что на лихаче только за этого год числится 44 административных правонарушения по линии Госавтоинспекции. Штрафы он до сих пор не оплатил.
"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска водитель был установлен и задержан. В настоящее время с фигурант доставлен в подразделение столичного СК для проведения с ним следственных действий", - сказала она.
Иванова уточнила, что возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).
Источник в правоохранительных органах в свою очередь сказал РИА Новости, что лихач был за рулем Volkswagen
Jetta.
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