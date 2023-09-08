https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html

В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины

В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины - РИА Новости, 08.09.2023

В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины

Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в пятницу в МИД... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:14

2023-09-08T12:14

2023-09-08T12:23

украина

россия

g7

специальная военная операция на украине

индия

большая двадцатка

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в пятницу в МИД РФ."Страны "семерки" (прежде всего, США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий "двадцатки" своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20."Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html

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украина, россия, g7, индия, большая двадцатка