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В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 08.09.2023 (обновлено: 12:23 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html
В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины
В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины - РИА Новости, 08.09.2023
В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины
Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в пятницу в МИД... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:14
2023-09-08T12:23
украина
россия
g7
специальная военная операция на украине
индия
большая двадцатка
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в пятницу в МИД РФ."Страны "семерки" (прежде всего, США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий "двадцатки" своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20."Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20230828/zapad-1892560050.html
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украина, россия, g7, индия, большая двадцатка
Украина, Россия, G7, Специальная военная операция на Украине, Индия, Большая двадцатка
В МИД заявили, что в G7 оказывают давление на Индию из-за Украины

МИД: G7 давит на Индию, чтобы в документах G20 отразить свои подходы по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Страны G7 оказывают давление на Индию, чтобы в итоговых документах G20 отразить свои односторонние подходы по ситуации вокруг Украины, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Страны "семерки" (прежде всего, США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий "двадцатки" своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве отметили, что индийская сторона на этом фоне старается придерживаться нейтрального курса, исходя из сугубо экономического мандата G20.
"Индия отвергла требования Запада по приглашению Украины к участию во встречах этого формата, тем самым не дав США и их союзникам нивелировать весомые практические достижения годичной "вахты" Нью-Дели своими конъюнктурными соображениями", - добавили в МИД РФ.
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