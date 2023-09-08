https://ria.ru/20230908/g20-1894952353.html
Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова
Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова - РИА Новости, 08.09.2023
Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова
Декларация саммита лидеров G20 в Нью-Дели "почти готова" и будет предложена для подписания лидерам организации, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:48
2023-09-08T12:48
2023-09-08T12:48
саммит g20
нью-дели
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большая двадцатка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Декларация саммита лидеров G20 в Нью-Дели "почти готова" и будет предложена для подписания лидерам организации, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант."Декларация наших лидеров в Нью-Дели почти готова. Я не хотел бы останавливаться на этом, потому что эта декларация будет рекомендована лидерам, и лидеры затем примут ее. И только после того, как она будет принята лидерами, мы сможем говорить о реальных достижениях этой декларации", - сказал он на специальной пресс-конференции МИД Индии, посвященной предстоящему саммиту.Кант отметил, что в декларации уделено большое внимание странам Глобального Юга."Декларация лидеров Нью-Дели, которую многие из вас увидят после саммита, вы увидите в ней голос Глобального Юга и развивающихся стран. Ни один документ в мире не имел бы такого сильного влияния на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - отметил он.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html
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саммит g20, нью-дели, индия, большая двадцатка, сергей лавров, ли цян, бангладеш
Саммит G20, Нью-Дели, Индия, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Ли Цян, Бангладеш
Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова
Шерпа Индии в G20: декларация саммита в Нью-Дели почти готова
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Декларация саммита лидеров G20 в Нью-Дели "почти готова" и будет предложена для подписания лидерам организации, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант.
"Декларация наших лидеров в Нью-Дели почти готова. Я не хотел бы останавливаться на этом, потому что эта декларация будет рекомендована лидерам, и лидеры затем примут ее. И только после того, как она будет принята лидерами, мы сможем говорить о реальных достижениях этой декларации", - сказал он на специальной пресс-конференции МИД Индии, посвященной предстоящему саммиту.
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Кант отметил, что в декларации уделено большое внимание странам Глобального Юга.
"Декларация лидеров Нью-Дели, которую многие из вас увидят после саммита, вы увидите в ней голос Глобального Юга и развивающихся стран. Ни один документ в мире не имел бы такого сильного влияния на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - отметил он.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш
, Египта
, Испании
, Маврикия
, Нигерии
, Нидерландов
, ОАЭ
, Омана
и Сингапура
. Ранее сообщалось, что делегацию России
на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров
, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян
.
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