https://ria.ru/20230908/g20-1894952353.html

Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова

Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова - РИА Новости, 08.09.2023

Шерпа Индии заявил, что декларация саммита G20 почти готова

Декларация саммита лидеров G20 в Нью-Дели "почти готова" и будет предложена для подписания лидерам организации, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:48

2023-09-08T12:48

2023-09-08T12:48

саммит g20

нью-дели

индия

большая двадцатка

сергей лавров

ли цян

бангладеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен – РИА Новости. Декларация саммита лидеров G20 в Нью-Дели "почти готова" и будет предложена для подписания лидерам организации, заявил шерпа Индии в G20 Амитабх Кант."Декларация наших лидеров в Нью-Дели почти готова. Я не хотел бы останавливаться на этом, потому что эта декларация будет рекомендована лидерам, и лидеры затем примут ее. И только после того, как она будет принята лидерами, мы сможем говорить о реальных достижениях этой декларации", - сказал он на специальной пресс-конференции МИД Индии, посвященной предстоящему саммиту.Кант отметил, что в декларации уделено большое внимание странам Глобального Юга."Декларация лидеров Нью-Дели, которую многие из вас увидят после саммита, вы увидите в ней голос Глобального Юга и развивающихся стран. Ни один документ в мире не имел бы такого сильного влияния на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - отметил он.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230908/g7-1894937974.html

https://ria.ru/20230908/sammit-1894874033.html

нью-дели

индия

бангладеш

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саммит g20, нью-дели, индия, большая двадцатка, сергей лавров, ли цян, бангладеш