ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
ЕК не стала комментировать поставки на Украину снарядов с обедненным ураном
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии не стали комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном для населения и экологии этой и соседних стран, указали на важность "обеспечить Украине возможность защищаться".
Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
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"Поскольку мы в Брюсселе, я не буду отвечать за наших трансатлантических партнеров по поводу поставок оружия на Украину… Я бы не стал переживать из-за того, что союзники поставляют Украине для того, чтобы она смогла защититься", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях использования таких боеприпасов для населения и экологии Украины и соседних с ней стран.
По его мнению, беспокоиться стоит "о ситуации на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия". "Наша главная обеспокоенность – это выживание Украины", - указал представитель ЕС.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.