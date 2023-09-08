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ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 08.09.2023
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14:27 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/evrokomissiya-1894994764.html
ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 08.09.2023
ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
В Еврокомиссии не стали комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном для населения и экологии этой и... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:27
2023-09-08T14:27
в мире
украина
сергей лавров
еврокомиссия
нато
пентагон
брюссель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии не стали комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном для населения и экологии этой и соседних стран, указали на важность "обеспечить Украине возможность защищаться". Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. "Поскольку мы в Брюсселе, я не буду отвечать за наших трансатлантических партнеров по поводу поставок оружия на Украину… Я бы не стал переживать из-за того, что союзники поставляют Украине для того, чтобы она смогла защититься", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях использования таких боеприпасов для населения и экологии Украины и соседних с ней стран. По его мнению, беспокоиться стоит "о ситуации на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия". "Наша главная обеспокоенность – это выживание Украины", - указал представитель ЕС. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html
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в мире, украина, сергей лавров, еврокомиссия, нато, пентагон, брюссель, россия, цены на нефть
В мире, Украина, Сергей Лавров, Еврокомиссия, НАТО, Пентагон, Брюссель, Россия, Цены на нефть
ЕК не стала комментировать поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

ЕК не стала комментировать поставки на Украину снарядов с обедненным ураном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. В Еврокомиссии не стали комментировать возможные последствия от использования на Украине боеприпасов с обедненным ураном для населения и экологии этой и соседних стран, указали на важность "обеспечить Украине возможность защищаться".
Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
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03:16
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"Поскольку мы в Брюсселе, я не буду отвечать за наших трансатлантических партнеров по поводу поставок оружия на Украину… Я бы не стал переживать из-за того, что союзники поставляют Украине для того, чтобы она смогла защититься", - сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечая на вопрос журналистов о возможных последствиях использования таких боеприпасов для населения и экологии Украины и соседних с ней стран.
По его мнению, беспокоиться стоит "о ситуации на Запорожской АЭС, которую контролирует Россия". "Наша главная обеспокоенность – это выживание Украины", - указал представитель ЕС.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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