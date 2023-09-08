https://ria.ru/20230908/evakuatsiya-1894878357.html

В японской Тибе эвакуируют почти 160 тысяч человек из-за тайфуна

В японской Тибе эвакуируют почти 160 тысяч человек из-за тайфуна - РИА Новости, 08.09.2023

В японской Тибе эвакуируют почти 160 тысяч человек из-за тайфуна

Власти соседней с Токио японской префектуры Тиба вынесли предписание об эвакуации для почти 160 тысяч человек в связи с угрозой наводнений и оползней на фоне... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:47

2023-09-08T04:47

2023-09-08T09:39

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ТОКИО, 8 сен – РИА Новости. Власти соседней с Токио японской префектуры Тиба вынесли предписание об эвакуации для почти 160 тысяч человек в связи с угрозой наводнений и оползней на фоне прохождения тайфуна "Юаньян". Согласно произведенным РИА Новости подсчетам на основании обнародованных на сайте администрации данных, в настоящее время предписание об эвакуации четвертого из пяти уровней действует для 156 697 человек. Тайфун "Юаньян", получивший 13 порядковый номер в текущем сезоне, проходит в 150 километрах к югу от префектуры Вакаяма и движется на северо-восток со скоростью 15 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей. Скорость ветра в эпицентре - 20 метров в секунду, а при порывах - до 30 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют, что к вечеру пятницы тайфун выйдет на сушу со стороны префектуры Сидзуока, а в ночь на субботу пройдет по столичному региону. По мере продвижения циклона в районах ожидаются ливневые дожди и шквалистые ветра. В некоторых регионах скорость выпадения осадков может достигнуть 46 миллиметров в час. В некоторых районах в связи с приближением тайфуна уже были отменено движение поездов, перекрыты скоростные дороги. Часть образовательных учреждений также приняли решение отменить занятия в пятницу.

https://ria.ru/20230907/tsiklon-1894850717.html

https://ria.ru/20230830/poezda-1893046295.html

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япония, токио, тиба (город), в мире