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Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2023
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Надежные люди
 
12:02 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/elektrokvadrotsikly-1894929713.html
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО
Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:02
2023-09-08T12:02
надежные люди
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Партию квадроциклов закупил по заявке командира дивизии, гвардии полковника Дениса Шишова. "Передаем 5 единиц техники с электрическими двигателями, то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач", - сообщил Ведерников в своем Telegram-канале. Кроме того, личному составу передали несколько сотен рюкзаков и перчаток, тактические тенты с защитой от тепловизоров и другие необходимые вещи. Оборудование принимал заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
https://ria.ru/20230906/deputat-1894519484.html
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псковская область, михаил ведерников
Надежные люди, Псковская область, Михаил Ведерников
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО

Псковская область отправила пять электроквадроциклов для военных в зоне СВО

© Фото : Пресс-служба Губернатора Псковской области 5 электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в зоне СВО передал губернатор Псковской области
5 электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в зоне СВО передал губернатор Псковской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора Псковской области
5 электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в зоне СВО передал губернатор Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Партию квадроциклов закупил по заявке командира дивизии, гвардии полковника Дениса Шишова.
"Передаем 5 единиц техники с электрическими двигателями, то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач", - сообщил Ведерников в своем Telegram-канале.
Кроме того, личному составу передали несколько сотен рюкзаков и перчаток, тактические тенты с защитой от тепловизоров и другие необходимые вещи.
Оборудование принимал заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
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