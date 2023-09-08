https://ria.ru/20230908/elektrokvadrotsikly-1894929713.html
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2023
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО
Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:02
2023-09-08T12:02
2023-09-08T12:02
надежные люди
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Партию квадроциклов закупил по заявке командира дивизии, гвардии полковника Дениса Шишова. "Передаем 5 единиц техники с электрическими двигателями, то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач", - сообщил Ведерников в своем Telegram-канале. Кроме того, личному составу передали несколько сотен рюкзаков и перчаток, тактические тенты с защитой от тепловизоров и другие необходимые вещи. Оборудование принимал заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.
https://ria.ru/20230906/deputat-1894519484.html
псковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область, михаил ведерников
Надежные люди, Псковская область, Михаил Ведерников
Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО
Псковская область отправила пять электроквадроциклов для военных в зоне СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости.
Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал
губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Партию квадроциклов закупил по заявке командира дивизии, гвардии полковника Дениса Шишова.
"Передаем 5 единиц техники с электрическими двигателями, то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач", - сообщил Ведерников в своем Telegram-канале.
Кроме того, личному составу передали несколько сотен рюкзаков и перчаток, тактические тенты с защитой от тепловизоров и другие необходимые вещи.
Оборудование принимал заместитель командующего ВДВ
генерал-майор Алексей Наумец.
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