https://ria.ru/20230908/elektrokvadrotsikly-1894929713.html

Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО

Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО - РИА Новости, 08.09.2023

Псковская область отправила электроквадроциклы для военных в зоне СВО

Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:02

2023-09-08T12:02

2023-09-08T12:02

надежные люди

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Пять электроквадроциклов для военных 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для выполнения задач в зоне СВО передал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Партию квадроциклов закупил по заявке командира дивизии, гвардии полковника Дениса Шишова. "Передаем 5 единиц техники с электрическими двигателями, то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач", - сообщил Ведерников в своем Telegram-канале. Кроме того, личному составу передали несколько сотен рюкзаков и перчаток, тактические тенты с защитой от тепловизоров и другие необходимые вещи. Оборудование принимал заместитель командующего ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

https://ria.ru/20230906/deputat-1894519484.html

псковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

псковская область, михаил ведерников