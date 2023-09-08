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Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе - РИА Новости, 08.09.2023
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17:26 08.09.2023 (обновлено: 17:29 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/ekspert-1895056180.html
Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе
Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе - РИА Новости, 08.09.2023
Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе
Члены группы иностранных электоральных экспертов осмотрели избирательный участок и пообщались с членами избирательной комиссии номер 3 города Мелитополь,... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:26
2023-09-08T17:29
в мире
запорожская область
мексика
луганск
единый день голосования в россии — 2023
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Члены группы иностранных электоральных экспертов осмотрели избирательный участок и пообщались с членами избирательной комиссии номер 3 города Мелитополь, сообщает корреспондент РИА Новости. Эксперты ознакомились с инфраструктурой для голосования и получили ответы на все интересующие их вопросы от членов избирательной комиссии. "Я прибыл из Мексики. Я был и в прошлом году, но не здесь, а в Луганске... наблюдал за референдумом... Сейчас я прибыл сюда, в Запорожскую область. И я думаю, что все очень хорошо организовано. Год спустя после референдума... население этого уже российского региона может выбрать свои региональные органы власти... И еще я думаю, что очень интересное решение в виде портативных урн для удаленного голосования, чтобы дать людям возможность голосования - в контексте вопросов безопасности и всего происходящего очень близко к этим местам... Участок, система (инфраструктура) - похожая и соответствующая используемым в большинстве стран Европы и Латинской Америки, я имею ввиду, что практически везде в мире сейчас используются такие системы. И поэтому... местные стандарты демократии соответствуют международным нынешним нормам", - сказал РИА Новости электоральный эксперт из Мексики Исраэль Гомес Арконада прибывший в Мелитополь наблюдать за выборами в законодательное собрание Запорожское области. Досрочное голосование на выборах в законодательное собрание Запорожской области проходило с 31 августа по 7 сентября. 10 сентября состоится единый день голосования, в который жители Запорожской области смогут прийти на избирательные участки.
https://ria.ru/20230908/deg-1895036489.html
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в мире, запорожская область, мексика, луганск, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Запорожская область, Мексика, Луганск, Единый день голосования в России — 2023
Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе

Иностранные эксперты ознакомились с инфраструктурой для голосования в Мелитополе

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкНапечатанные бюллетени для голосования
Напечатанные бюллетени для голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Напечатанные бюллетени для голосования . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Члены группы иностранных электоральных экспертов осмотрели избирательный участок и пообщались с членами избирательной комиссии номер 3 города Мелитополь, сообщает корреспондент РИА Новости.
Эксперты ознакомились с инфраструктурой для голосования и получили ответы на все интересующие их вопросы от членов избирательной комиссии.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В штабе наблюдателей оценили работу системы ДЭГ на выборах в Москве
16:31
"Я прибыл из Мексики. Я был и в прошлом году, но не здесь, а в Луганске... наблюдал за референдумом... Сейчас я прибыл сюда, в Запорожскую область. И я думаю, что все очень хорошо организовано. Год спустя после референдума... население этого уже российского региона может выбрать свои региональные органы власти... И еще я думаю, что очень интересное решение в виде портативных урн для удаленного голосования, чтобы дать людям возможность голосования - в контексте вопросов безопасности и всего происходящего очень близко к этим местам... Участок, система (инфраструктура) - похожая и соответствующая используемым в большинстве стран Европы и Латинской Америки, я имею ввиду, что практически везде в мире сейчас используются такие системы. И поэтому... местные стандарты демократии соответствуют международным нынешним нормам", - сказал РИА Новости электоральный эксперт из Мексики Исраэль Гомес Арконада прибывший в Мелитополь наблюдать за выборами в законодательное собрание Запорожское области.
Досрочное голосование на выборах в законодательное собрание Запорожской области проходило с 31 августа по 7 сентября.
10 сентября состоится единый день голосования, в который жители Запорожской области смогут прийти на избирательные участки.
Экран со статистикой дистанционного электронного голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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В миреЗапорожская областьМексикаЛуганскЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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