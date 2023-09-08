https://ria.ru/20230908/ekspert-1895056180.html

Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе

Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе - РИА Новости, 08.09.2023

Иностранные эксперты посетили избирательный участок в Мелитополе

Члены группы иностранных электоральных экспертов осмотрели избирательный участок и пообщались с членами избирательной комиссии номер 3 города Мелитополь,... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:26

2023-09-08T17:26

2023-09-08T17:29

в мире

запорожская область

мексика

луганск

единый день голосования в россии — 2023

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Члены группы иностранных электоральных экспертов осмотрели избирательный участок и пообщались с членами избирательной комиссии номер 3 города Мелитополь, сообщает корреспондент РИА Новости. Эксперты ознакомились с инфраструктурой для голосования и получили ответы на все интересующие их вопросы от членов избирательной комиссии. "Я прибыл из Мексики. Я был и в прошлом году, но не здесь, а в Луганске... наблюдал за референдумом... Сейчас я прибыл сюда, в Запорожскую область. И я думаю, что все очень хорошо организовано. Год спустя после референдума... население этого уже российского региона может выбрать свои региональные органы власти... И еще я думаю, что очень интересное решение в виде портативных урн для удаленного голосования, чтобы дать людям возможность голосования - в контексте вопросов безопасности и всего происходящего очень близко к этим местам... Участок, система (инфраструктура) - похожая и соответствующая используемым в большинстве стран Европы и Латинской Америки, я имею ввиду, что практически везде в мире сейчас используются такие системы. И поэтому... местные стандарты демократии соответствуют международным нынешним нормам", - сказал РИА Новости электоральный эксперт из Мексики Исраэль Гомес Арконада прибывший в Мелитополь наблюдать за выборами в законодательное собрание Запорожское области. Досрочное голосование на выборах в законодательное собрание Запорожской области проходило с 31 августа по 7 сентября. 10 сентября состоится единый день голосования, в который жители Запорожской области смогут прийти на избирательные участки.

https://ria.ru/20230908/deg-1895036489.html

https://ria.ru/20230908/vybory-1895015146.html

запорожская область

мексика

луганск

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в мире, запорожская область, мексика, луганск, единый день голосования в россии — 2023