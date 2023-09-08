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Жертвами ДТП в Туве стали пять человек - РИА Новости, 08.09.2023
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04:29 08.09.2023 (обновлено: 11:59 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/dtp-1894878166.html
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек - РИА Новости, 08.09.2023
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:29
2023-09-08T11:59
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике. "Сегодня, 8 сентября, около часа ночи, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек", — говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

В результате ДТП на автодороге Р-257 "Енисей" в Туве погибли пять человек

© МВД по Республике ТываДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве
ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 Енисей в Туве
© МВД по Республике Тыва
ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике.
"Сегодня, 8 сентября, около часа ночи, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек", — говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".
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В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
 
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