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Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек - РИА Новости, 08.09.2023
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:29
2023-09-08T04:29
2023-09-08T11:59
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике. "Сегодня, 8 сентября, около часа ночи, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек", — говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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россия, происшествия
Жертвами ДТП в Туве стали пять человек
В результате ДТП на автодороге Р-257 "Енисей" в Туве погибли пять человек