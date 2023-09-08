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Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

Жертвами ДТП в Туве стали пять человек - РИА Новости, 08.09.2023

Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:29

2023-09-08T04:29

2023-09-08T11:59

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике. "Сегодня, 8 сентября, около часа ночи, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" поступило сообщение о том, что на 926-м километре автодороги Р-257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие — столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате автоаварии от тяжести полученных травм скончались пять человек", — говорится в сообщении, опубликованном во "ВКонтакте".В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20230907/voditel-1894804846.html

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россия, происшествия