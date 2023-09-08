https://ria.ru/20230908/drony-1895061823.html

Над Брянском перехватили три украинских дрона

Над Брянском перехватили три украинских дрона - РИА Новости, 08.09.2023

Над Брянском перехватили три украинских дрона

Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском, два из них уничтожены в воздухе, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T17:45

2023-09-08T17:45

2023-09-08T17:48

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском, два из них уничтожены в воздухе, сообщили в пятницу в Минобороны России."Восьмого сентября около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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