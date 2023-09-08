https://ria.ru/20230908/drony-1895061823.html
Над Брянском перехватили три украинских дрона
Над Брянском перехватили три украинских дрона - РИА Новости, 08.09.2023
Над Брянском перехватили три украинских дрона
Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском, два из них уничтожены в воздухе, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:45
2023-09-08T17:45
2023-09-08T17:48
специальная военная операция на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском, два из них уничтожены в воздухе, сообщили в пятницу в Минобороны России."Восьмого сентября около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Над Брянском перехватили три украинских дрона
Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО трех украинских дронов
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском, два из них уничтожены в воздухе, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Восьмого сентября около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине