https://ria.ru/20230908/dron-1894989396.html

Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области

Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023

Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области

Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:15

2023-09-08T14:15

2023-09-08T14:33

единый день голосования в россии — 2023

запорожская область

россия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "У нас почти на всех участках стоят антидроновые ружья", - сказал Балицкий. По его словам, с высокой долей вероятности, целью последней атаки дронов на Энергодар мог быть избирательный участок, но противник не справился с управлением, из-за чего беспилотник угодил в жилой дом. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.

https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html

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единый день голосования в россии — 2023, запорожская область, россия, евгений балицкий