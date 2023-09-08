https://ria.ru/20230908/dron-1894989396.html
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области
Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:15
2023-09-08T14:15
2023-09-08T14:33
единый день голосования в россии — 2023
запорожская область
россия
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891641349_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_bc32387fbf222f1947fd0697282574dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "У нас почти на всех участках стоят антидроновые ружья", - сказал Балицкий. По его словам, с высокой долей вероятности, целью последней атаки дронов на Энергодар мог быть избирательный участок, но противник не справился с управлением, из-за чего беспилотник угодил в жилой дом. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html
https://ria.ru/20230908/vybory-1894974964.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891641349_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_4bd689b0081d9bc395818d240c0c89fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, запорожская область, россия, евгений балицкий
Единый день голосования в России — 2023, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области
Балицкий: почти все избирательные участки охраняют с антидроновыми ружьями