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Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
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14:15 08.09.2023 (обновлено: 14:33 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/dron-1894989396.html
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области - РИА Новости, 08.09.2023
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области
Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:15
2023-09-08T14:33
единый день голосования в россии — 2023
запорожская область
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". "У нас почти на всех участках стоят антидроновые ружья", - сказал Балицкий. По его словам, с высокой долей вероятности, целью последней атаки дронов на Энергодар мог быть избирательный участок, но противник не справился с управлением, из-за чего беспилотник угодил в жилой дом. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html
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единый день голосования в россии — 2023, запорожская область, россия, евгений балицкий
Единый день голосования в России — 2023, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал об охране избирательных участков в Запорожской области

Балицкий: почти все избирательные участки охраняют с антидроновыми ружьями

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Почти все избирательные участки в Запорожской области взяты под охрану антидроновых ружей во избежание атак со стороны украинских войск, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
"У нас почти на всех участках стоят антидроновые ружья", - сказал Балицкий.
Боевое дежурство за пультом управления - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона у избирательного участка в Скадовске
14:05
По его словам, с высокой долей вероятности, целью последней атаки дронов на Энергодар мог быть избирательный участок, но противник не справился с управлением, из-за чего беспилотник угодил в жилой дом.
Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основным днем выборов станет 10 сентября.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Единый день голосования в России — 2023Запорожская областьРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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