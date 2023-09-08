https://ria.ru/20230908/dopzaschita-1894874982.html
Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз
Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз - РИА Новости, 08.09.2023
Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз
Производство комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в составе противокумулятивных экранов и бронеэкранов для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T03:08
2023-09-08T03:08
2023-09-08T03:08
высокоточные комплексы
бмп-3
ростех
безопасность
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Производство комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в составе противокумулятивных экранов и бронеэкранов для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по сравнению с объемами выпуска 2022 года, сообщили в пятницу в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех). "В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) – это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие", - сообщили в холдинге.
https://ria.ru/20230908/bmp-3-1894874862.html
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высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность
Высокоточные комплексы, БМП-3, Ростех, Безопасность
Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз
"Ростех": выпуск КДЗ для БМП-3 вырос в 30 раз в сравнении с 2022 годом
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Производство комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в составе противокумулятивных экранов и бронеэкранов для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по сравнению с объемами выпуска 2022 года, сообщили в пятницу в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех).
"В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) – это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие", - сообщили в холдинге.
"Курганмашзавод" отправил Минобороны партию новых БМП-3