https://ria.ru/20230908/dopzaschita-1894874982.html

Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз

Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз - РИА Новости, 08.09.2023

Выпуск комплектов допзащиты для БМП-3 с 2022 года вырос в 30 раз

Производство комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в составе противокумулятивных экранов и бронеэкранов для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:08

2023-09-08T03:08

2023-09-08T03:08

высокоточные комплексы

бмп-3

ростех

безопасность

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Производство комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в составе противокумулятивных экранов и бронеэкранов для боевых машин пехоты БМП-3 вырос в 30 раз по сравнению с объемами выпуска 2022 года, сообщили в пятницу в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (входит в Ростех). "В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) – это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в прошлом году. Кроме комплектации серийных машин, КДЗ поставляется в рамках ГОЗ головному заказчику как отдельное изделие", - сообщили в холдинге.

https://ria.ru/20230908/bmp-3-1894874862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

высокоточные комплексы, бмп-3, ростех, безопасность