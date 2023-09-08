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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/donetsk-1895025867.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:53
2023-09-08T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Исполнительный директор медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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