https://ria.ru/20230908/donetsk-1895025867.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:53
2023-09-08T15:53
2023-09-08T15:53
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО