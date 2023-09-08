https://ria.ru/20230908/donetsk-1895025867.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 08.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:53

2023-09-08T15:53

2023-09-08T15:53

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.20 (совпадает с мск) выпустили 15 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230908/sryv-1895018580.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия