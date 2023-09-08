https://ria.ru/20230908/dizel-1895002327.html

Цена дизельного топлива на бирже в России обновила рекорд

Цена дизельного топлива на бирже в России обновила рекорд - РИА Новости, 08.09.2023

Цена дизельного топлива на бирже в России обновила рекорд

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы обновила очередной рекорд, впервые... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:48

2023-09-08T14:48

2023-09-08T14:48

экономика

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы обновила очередной рекорд, впервые превысив круглый уровень в 70 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в пятницу на 1,37%, до 70 071 рубля за тонну. Это уже шестое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября. А за август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость марки Аи-92 также обновила рекорд и подскочила на 1,09%, до 66 942 рублей. Бензин Аи-95 потерял в цене 0,1%, составив 76 797 рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,76%, их цена составила 29 166 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,64%, до 71 263 рублей, мазута - на 0,01%, до 35 931 рубля за тонну. В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

https://ria.ru/20230824/dizel-1891902916.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия