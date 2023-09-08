https://ria.ru/20230908/delegatsiya-1894879916.html

Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой

Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой - РИА Новости, 08.09.2023

Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит делегацию страны на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T05:24

2023-09-08T05:24

2023-09-08T05:24

дальневосточный федеральный университет

белоруссия

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит делегацию страны на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Ранее в сообщении пресс-службы было отмечено, что на форуме ожидают представителей Белоруссии. "Делегацию братской Белоруссии возглавит чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. В ее состав вошли представители Могилевской области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230908/vef-1894878685.html

белоруссия

россия

приморский край

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дальневосточный федеральный университет, белоруссия, россия, приморский край