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Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой - РИА Новости, 08.09.2023
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05:24 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/delegatsiya-1894879916.html
Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой
Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой - РИА Новости, 08.09.2023
Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит делегацию страны на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T05:24
2023-09-08T05:24
дальневосточный федеральный университет
белоруссия
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит делегацию страны на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Ранее в сообщении пресс-службы было отмечено, что на форуме ожидают представителей Белоруссии. "Делегацию братской Белоруссии возглавит чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. В ее состав вошли представители Могилевской области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальневосточный федеральный университет, белоруссия, россия, приморский край
Дальневосточный федеральный университет, Белоруссия, Россия, Приморский край
Делегацию Белоруссии на ВЭФ возглавит посол страны в России Крутой

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит делегацию страны на ВЭФ-2023

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой возглавит делегацию страны на Восточном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
Ранее в сообщении пресс-службы было отмечено, что на форуме ожидают представителей Белоруссии.
"Делегацию братской Белоруссии возглавит чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. В ее состав вошли представители Могилевской области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума - 2023 на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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