https://ria.ru/20230908/deg-1895036489.html

В штабе наблюдателей оценили работу системы ДЭГ на выборах в Москве

В штабе наблюдателей оценили работу системы ДЭГ на выборах в Москве - РИА Новости, 08.09.2023

В штабе наблюдателей оценили работу системы ДЭГ на выборах в Москве

Первый массив голосующих с помощью системы дистанционного электронного голосования прошел, сейчас система работает очень быстро, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:31

2023-09-08T16:31

москва

единый день голосования в россии — 2023

мосгоризбирком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894945293_0:251:3000:1939_1920x0_80_0_0_a662264f1ba34457e3ab5aeefa5eee6d.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый массив голосующих с помощью системы дистанционного электронного голосования прошел, сейчас система работает очень быстро, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев. Утром в пятницу во время дистанционного электронного голосования наблюдались попытки атак на оператора доставки смс – людям не сразу приходили смс, которые необходимы для голосования, также были зафиксированы попытки атаки на голосование на участках, где установлены терминалы электронного голосования. Позже председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что все атаки были оперативно и успешно пресечены. "Есть, конечно, история, которая у нас была утром, связанная с задержкой смс, но сейчас как мы видим, мы сами лично проголосовали в штабе. Мне кажется последние 1-2 часа назад все приходит уже за одну секунду, как это и должно быть. Так что этот первый большой вал, массив голосующих был, но сейчас уже система работает очень быстро. И я уверен, так и будет работать до конца", — заявил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230908/yavka-1895014454.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, единый день голосования в россии — 2023, мосгоризбирком