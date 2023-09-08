https://ria.ru/20230908/byulleteni-1894923781.html
На выборах мэра Москвы выдали более 150 тысяч электронных бюллетеней
На выборах мэра Москвы выдали более 150 тысяч электронных бюллетеней - РИА Новости, 08.09.2023
На выборах мэра Москвы выдали более 150 тысяч электронных бюллетеней
Более 150 тысяч бюллетеней выдано на онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:44
2023-09-08T11:44
2023-09-08T11:44
москва
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 150 тысяч бюллетеней выдано на онлайн-голосовании на выборах мэра Москвы, следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. "Выдано бюллетеней 151 881, получено бюллетеней 148 200", - следует из данных сайта на 11.17 утра. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230908/davankov-1894916667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Единый день голосования в России — 2023
На выборах мэра Москвы выдали более 150 тысяч электронных бюллетеней
На выборах мэра Москвы выдали более 150 тысяч электронных бюллетеней к 11:17