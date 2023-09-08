https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894980637.html

Мишустин рассказал о бюджете на будущую трехлетку

Мишустин рассказал о бюджете на будущую трехлетку - РИА Новости, 08.09.2023

Мишустин рассказал о бюджете на будущую трехлетку

Госбюджет на следующие три года направлен на решение "самых важных и масштабных задач развития страны", на исполнение социальных обязательств, заявил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:48

2023-09-08T13:48

2023-09-08T13:57

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госбюджет на следующие три года направлен на решение "самых важных и масштабных задач развития страны", на исполнение социальных обязательств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в рамках совещания о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. "Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего - это исполнения в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент, и поддержку положительных изменений в экономике, в том числе, в рамках мероприятий, утверждаемых на проходящих сегодня стратегических сессиях", - сказал глава правительства. Он также обратил внимание, что на завершение подготовки документа осталось не так много времени. "Нужно закончить эту работу в кратчайшие сроки, чтобы доложить президенту по основным вопросам, по развилкам (ключевым показателям проекта трехлетнего бюджета - ред.), и рассмотреть документы на заседании правительства. И в конце месяца, в соответствии с законом, направить их в Государственную Думу", - отметил глава правительства. В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 1 октября крайний срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Действующая ранее редакция Бюджетного кодекса (БК) обязывала правительство РФ вносить в Госдуму проект федерального бюджета на очередной год и плановый период не позднее 15 сентября.

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф