https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894938603.html

Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август

Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август - РИА Новости, 08.09.2023

Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август

Профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту основного финансового... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T12:17

2023-09-08T12:17

2023-09-08T15:03

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту основного финансового документа на 2024 год."По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 миллиардов рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 миллиардов рублей", — сказал председатель правительства.Он пояснил, что этому во многом помог существенный рост нефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили триллион 820 миллиардов рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года.Ожидается, что по итогам 12 месяцев исполнение бюджета будет в рамках прогноза, добавил Мишустин."Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза два процента ВВП", — уточнил он.После выступления премьера российская валюта на Московской бирже перешла к росту. По данным на 11:42 мск, курс доллара расчетами "завтра" снижается на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро — на 65 копеек, до 104,76 рубля.

https://ria.ru/20230713/putin-1884038401.html

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михаил мишустин, экономика, россия