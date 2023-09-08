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Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август - РИА Новости, 08.09.2023
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12:17 08.09.2023 (обновлено: 15:03 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/byudzhet-1894938603.html
Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август
Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август - РИА Новости, 08.09.2023
Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август
Профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту основного финансового... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T12:17
2023-09-08T15:03
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту основного финансового документа на 2024 год."По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 миллиардов рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 миллиардов рублей", — сказал председатель правительства.Он пояснил, что этому во многом помог существенный рост нефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили триллион 820 миллиардов рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года.Ожидается, что по итогам 12 месяцев исполнение бюджета будет в рамках прогноза, добавил Мишустин.&quot;Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза два процента ВВП&quot;, — уточнил он.После выступления премьера российская валюта на Московской бирже перешла к росту. По данным на 11:42 мск, курс доллара расчетами "завтра" снижается на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро — на 65 копеек, до 104,76 рубля.
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михаил мишустин, экономика, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин рассказал об исполнении бюджета России за август

Мишустин: бюджет России за август исполнили с профицитом в 230 миллиардов рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту основного финансового документа на 2024 год.
«
"По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил около 230 миллиардов рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 миллиардов рублей", — сказал председатель правительства.
Он пояснил, что этому во многом помог существенный рост нефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили триллион 820 миллиардов рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года.
Ожидается, что по итогам 12 месяцев исполнение бюджета будет в рамках прогноза, добавил Мишустин.
«

"Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза два процента ВВП", — уточнил он.

После выступления премьера российская валюта на Московской бирже перешла к росту. По данным на 11:42 мск, курс доллара расчетами "завтра" снижается на 51 копейку, до 97,74 рубля, юаня — на 14 копеек, до 13,28 рубля, евро — на 65 копеек, до 104,76 рубля.
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