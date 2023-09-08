https://ria.ru/20230908/britaniya-1894876259.html

Британия пообещала следить за действиями России в Черном море

Британия пообещала следить за действиями России в Черном море - РИА Новости, 08.09.2023

Британия пообещала следить за действиями России в Черном море

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T03:56

2023-09-08T03:56

2023-09-08T10:57

россия

черное море

великобритания

владимир путин

риши сунак

оон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что Лондон будет следить за действиями России в Черном море, используя разведку. В Минобороны России ранее предупреждали, что после прекращения действия зерновой сделки, в которой не выполнялись условия в отношении Москвы, и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. "Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море..." — говорится в документе, опубликованном офисом Сунака.В нем также утверждается, что британская сторона будет "указывать России на тревожные признаки подготовки их атак на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море и выявлять ответственных за атаки для предотвращения фальшивых заявлений, направленных на снятие вины с России". Как пример таких действий приводится случай, когда в августе экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, двигавшийся в украинский порт Измаил. В заявлении утверждается, что это якобы может рассматриваться "как нарушение международного гуманитарного права".Минобороны России сообщало, что после завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" был составлен проверочный протокол, судно продолжило движение в порт Измаил.В конце августа ВМС Великобритании сообщали, что вместе с ВМС отслеживают перемещение ряда российских судов в водах вблизи Соединенного Королевства. Наблюдение велось за судами, находящимися в проливе Ла-Манш, Северном море и Северной Атлантике. Среди них упоминаются корветы "Бойкий", "Град", крейсер "Маршал Устинов", эсминец "Североморск". Даты проведения операции по отслеживанию не раскрывались. Минобороны России при этом не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована. После прекращения зерновой сделки Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.

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https://ria.ru/20230904/bespilotniki-1893991224.html

https://ria.ru/20230901/more-1893685392.html

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россия, черное море, великобритания, владимир путин, риши сунак, оон, вооруженные силы украины