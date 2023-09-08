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Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном - РИА Новости, 08.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:23 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/boepripasy-1894904423.html
Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном
Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном - РИА Новости, 08.09.2023
Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский склад с боеприпасами, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T10:23
2023-09-08T10:23
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский склад с боеприпасами, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, ликвидированы 15 боевиков, 4 автомобиля выведены из строя. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 4 украинских военнослужащих ликвидированы.
https://ria.ru/20230907/gaubitsa-1894687380.html
россия
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном

Группировка "Днепр" уничтожила украинский склад боеприпасов под Херсоном

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский склад с боеприпасами, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, ликвидированы 15 боевиков, 4 автомобиля выведены из строя.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 4 украинских военнослужащих ликвидированы.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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