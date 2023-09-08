https://ria.ru/20230908/boepripasy-1894904423.html

Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном

Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном - РИА Новости, 08.09.2023

Источник: ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Херсоном

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский склад с боеприпасами, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T10:23

2023-09-08T10:23

2023-09-08T10:23

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

украина

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 сен - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский склад с боеприпасами, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения", - сказал собеседник агентства. По его словам, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений украинских войск, ликвидированы 15 боевиков, 4 автомобиля выведены из строя. В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, 4 украинских военнослужащих ликвидированы.

https://ria.ru/20230907/gaubitsa-1894687380.html

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Кирилл Волков

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