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МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах - РИА Новости, 08.09.2023
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15:51 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/blokadniki-1895024913.html
МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах
МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах - РИА Новости, 08.09.2023
МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах
МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к властям ФРГ распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников вне... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T15:51
2023-09-08T15:51
в мире
ленинград
германия
россия
мария захарова
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к властям ФРГ распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Ранее участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, а не только на блокадников еврейской национальности. "Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она подчеркнула, что позиция Берлина "шокирует" на фоне сохраняющихся социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, СС и коллаборационистам. "Призываем российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес правительства ФРГ", - резюмировала Захарова. В обращении участников обороны и жителей блокадного Ленинграда отмечается, что их город, в котором проживали люди более ста национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более одного миллиона человек. Сообщается, что ранее многочисленные попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно. В обращении напомнили, что факты бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков подтверждены Нюрнбергским трибуналом, многочисленными документами. В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза.
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в мире, ленинград, германия, россия, мария захарова, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Ленинград, Германия, Россия, Мария Захарова, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах

МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о гуманитарных выплатах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к властям ФРГ распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Ранее участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, а не только на блокадников еврейской национальности.
Время блокады: история Зои Романенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Время блокады: история Зои Романенко
12:23
«
"Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она подчеркнула, что позиция Берлина "шокирует" на фоне сохраняющихся социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, СС и коллаборационистам.
«
"Призываем российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес правительства ФРГ", - резюмировала Захарова.
В обращении участников обороны и жителей блокадного Ленинграда отмечается, что их город, в котором проживали люди более ста национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более одного миллиона человек. Сообщается, что ранее многочисленные попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно.
В обращении напомнили, что факты бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков подтверждены Нюрнбергским трибуналом, многочисленными документами. В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза.
Город Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
8 августа, 23:15
 
В миреЛенинградГерманияРоссияМария ЗахароваСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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