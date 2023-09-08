https://ria.ru/20230908/blokadniki-1895024913.html

МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах

МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах - РИА Новости, 08.09.2023

МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах

МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к властям ФРГ распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников вне... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T15:51

2023-09-08T15:51

2023-09-08T15:51

в мире

ленинград

германия

россия

мария захарова

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к властям ФРГ распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Ранее участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, а не только на блокадников еврейской национальности. "Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она подчеркнула, что позиция Берлина "шокирует" на фоне сохраняющихся социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, СС и коллаборационистам. "Призываем российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес правительства ФРГ", - резюмировала Захарова. В обращении участников обороны и жителей блокадного Ленинграда отмечается, что их город, в котором проживали люди более ста национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более одного миллиона человек. Сообщается, что ранее многочисленные попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно. В обращении напомнили, что факты бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков подтверждены Нюрнбергским трибуналом, многочисленными документами. В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

https://ria.ru/20230908/blokada-1894941709.html

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в мире, ленинград, германия, россия, мария захарова, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)