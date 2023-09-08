МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о выплатах
МИД России поддержал призыв блокадников Ленинграда к ФРГ о гуманитарных выплатах
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к властям ФРГ распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников вне зависимости от национальности, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Ранее участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ и призвали распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, а не только на блокадников еврейской национальности.
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"Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она подчеркнула, что позиция Берлина "шокирует" на фоне сохраняющихся социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, СС и коллаборационистам.
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"Призываем российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес правительства ФРГ", - резюмировала Захарова.
В обращении участников обороны и жителей блокадного Ленинграда отмечается, что их город, в котором проживали люди более ста национальностей, потерял в 1941-1944 годах только мирного населения более одного миллиона человек. Сообщается, что ранее многочисленные попытки "достучаться" до властей ФРГ заканчивались безрезультатно.
В обращении напомнили, что факты бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков подтверждены Нюрнбергским трибуналом, многочисленными документами. В прошлом году Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом народов Советского Союза.