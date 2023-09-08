https://ria.ru/20230908/biznes-1894981450.html

Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам

Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам - РИА Новости, 08.09.2023

Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам

Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, заявил на РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:50

2023-09-08T13:50

2023-09-08T13:50

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, заявил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в пятницу на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, он отметил, что деловая активность в России динамично восстанавливается. Основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство, в частности обрабатывающая промышленность. Премьер напомнил, что в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Хорошие показатели, сказал он, демонстрируют металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, изделий из пластмассы и резины, мебели. "Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые", - сказал Мишустин. "Конечно, риски никуда не делись и, двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные дисбалансы, и в том числе вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы. Здесь важно придерживаться прагматичного подхода, избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и, конечно, при принятии расходных обязательств", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892865311.html

https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

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михаил мишустин, россия, экономика