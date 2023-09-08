Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам - РИА Новости, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/biznes-1894981450.html
Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам
Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам - РИА Новости, 08.09.2023
Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам
Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, заявил на РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:50
2023-09-08T13:50
михаил мишустин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_0:103:3079:1835_1920x0_80_0_0_975e92cf4ea1b92ee93d227ff0eec379.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, заявил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая в пятницу на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, он отметил, что деловая активность в России динамично восстанавливается. Основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство, в частности обрабатывающая промышленность. Премьер напомнил, что в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Хорошие показатели, сказал он, демонстрируют металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, изделий из пластмассы и резины, мебели. "Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые", - сказал Мишустин. "Конечно, риски никуда не делись и, двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные дисбалансы, и в том числе вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы. Здесь важно придерживаться прагматичного подхода, избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и, конечно, при принятии расходных обязательств", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892865311.html
https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_d29369852862d0866e26dc01dac26697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин рассказал, как российский бизнес адаптируется к внешним вызовам

Мишустин: российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, заявил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в пятницу на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, он отметил, что деловая активность в России динамично восстанавливается. Основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство, в частности обрабатывающая промышленность.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада
29 августа, 12:07
Премьер напомнил, что в июле промышленное производство выросло почти на 4,9% в годовом выражении. Хорошие показатели, сказал он, демонстрируют металлургия, пищевая промышленность, производство одежды, изделий из пластмассы и резины, мебели.
"Все это говорит о том, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые", - сказал Мишустин.
"Конечно, риски никуда не делись и, двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные дисбалансы, и в том числе вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы. Здесь важно придерживаться прагматичного подхода, избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик и, конечно, при принятии расходных обязательств", - добавил премьер.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Россия стала самой крупной европейской экономикой, заявил Володин
25 августа, 08:09
 
Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала