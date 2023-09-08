https://ria.ru/20230908/biobezopasnost-1894958371.html

В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности

В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2023

В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности

В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T13:15

2023-09-08T13:15

2023-09-08T13:15

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белоруссия

россия

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МИНСК, 8 сен – РИА Новости. В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. "С 6 по 8 сентября 2023 года в Минске прошли Международные тренировочные учения специалистов Беларуси и России по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования с использованием ресурсов мобильных лабораторий", - говорится в сообщении. Организаторами тренировочных учений выступили белорусские центры эпидемиологии и микробиологии, гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора. Тренировочные учения включали в себя теоретические и практические занятия по индикации и идентификации возбудителей особо опасных инфекций и других биологических агентов, представляющих чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Для сбора, накопления и анализа полевых данных зоологического, эпизоотологического и эпидемиологического профиля специалисты опробовали электронную систему для мониторинга угроз санитарно-эпидемиологического характера "EpiTracker", отметили в Исполкоме Содружества.

https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html

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минск, белоруссия, россия, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), содружество , в мире