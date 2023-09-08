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В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2023
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13:15 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/biobezopasnost-1894958371.html
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2023
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:15
2023-09-08T13:15
минск
белоруссия
россия
снг
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
содружество
в мире
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МИНСК, 8 сен – РИА Новости. В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. "С 6 по 8 сентября 2023 года в Минске прошли Международные тренировочные учения специалистов Беларуси и России по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования с использованием ресурсов мобильных лабораторий", - говорится в сообщении. Организаторами тренировочных учений выступили белорусские центры эпидемиологии и микробиологии, гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора. Тренировочные учения включали в себя теоретические и практические занятия по индикации и идентификации возбудителей особо опасных инфекций и других биологических агентов, представляющих чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Для сбора, накопления и анализа полевых данных зоологического, эпизоотологического и эпидемиологического профиля специалисты опробовали электронную систему для мониторинга угроз санитарно-эпидемиологического характера "EpiTracker", отметили в Исполкоме Содружества.
https://ria.ru/20230908/shos-1894948275.html
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минск, белоруссия, россия, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), содружество , в мире
Минск, Белоруссия, Россия, СНГ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Содружество , В мире
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности

В Минске прошли учения специалистов Белоруссии и России по биобезопасности

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramНа учениях
На учениях - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
На учениях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 сен – РИА Новости. В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
"С 6 по 8 сентября 2023 года в Минске прошли Международные тренировочные учения специалистов Беларуси и России по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования с использованием ресурсов мобильных лабораторий", - говорится в сообщении.
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Организаторами тренировочных учений выступили белорусские центры эпидемиологии и микробиологии, гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора.
Тренировочные учения включали в себя теоретические и практические занятия по индикации и идентификации возбудителей особо опасных инфекций и других биологических агентов, представляющих чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Для сбора, накопления и анализа полевых данных зоологического, эпизоотологического и эпидемиологического профиля специалисты опробовали электронную систему для мониторинга угроз санитарно-эпидемиологического характера "EpiTracker", отметили в Исполкоме Содружества.
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МинскБелоруссияРоссияСНГФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СодружествоВ мире
 
 
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