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В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности - РИА Новости, 08.09.2023
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T13:15
2023-09-08T13:15
2023-09-08T13:15
минск
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МИНСК, 8 сен – РИА Новости. В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности, сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ. "С 6 по 8 сентября 2023 года в Минске прошли Международные тренировочные учения специалистов Беларуси и России по вопросам биологической безопасности и оперативного реагирования с использованием ресурсов мобильных лабораторий", - говорится в сообщении. Организаторами тренировочных учений выступили белорусские центры эпидемиологии и микробиологии, гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора. Тренировочные учения включали в себя теоретические и практические занятия по индикации и идентификации возбудителей особо опасных инфекций и других биологических агентов, представляющих чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Для сбора, накопления и анализа полевых данных зоологического, эпизоотологического и эпидемиологического профиля специалисты опробовали электронную систему для мониторинга угроз санитарно-эпидемиологического характера "EpiTracker", отметили в Исполкоме Содружества.
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минск, белоруссия, россия, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), содружество , в мире
Минск, Белоруссия, Россия, СНГ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Содружество , В мире
В Минске прошли белорусско-российские учения по биологической безопасности
В Минске прошли учения специалистов Белоруссии и России по биобезопасности