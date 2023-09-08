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Над Брянском сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 08.09.2023
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18:09 08.09.2023 (обновлено: 18:17 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895069900.html
Над Брянском сбили еще один украинский беспилотник
Над Брянском сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 08.09.2023
Над Брянском сбили еще один украинский беспилотник
Еще один беспилотник подавлен силами РЭБ над Брянском, обломками повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиры эвакуированы, написал губернатор региона... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T18:09
2023-09-08T18:17
брянск
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник подавлен силами РЭБ над Брянском, обломками повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиры эвакуированы, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пресечены очередные атаки украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление", - сообщил Богомаз.Губернатор добавил, что в целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания, оперативные и экстренные службы работают на месте, он поблагодарил защитников, отбивших атаки украинских террористов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянск, александр богомаз, происшествия
Брянск, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянском сбили еще один украинский беспилотник

Богомаз: при падении обломков БПЛА в Брянске повреждено здание ж/д вокзала

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник подавлен силами РЭБ над Брянском, обломками повреждено здание железнодорожного вокзала, пассажиры эвакуированы, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Пресечены очередные атаки украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление", - сообщил Богомаз.
Губернатор добавил, что в целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания, оперативные и экстренные службы работают на месте, он поблагодарил защитников, отбивших атаки украинских террористов.
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БрянскАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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