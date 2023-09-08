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"Белгород в цвету" удивляет гостей красочными композициями и арт-объектами - РИА Новости, 08.09.2023
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Белгородская область
 
17:30 08.09.2023
https://ria.ru/20230908/belgorod-1895057618.html
"Белгород в цвету" удивляет гостей красочными композициями и арт-объектами
"Белгород в цвету" удивляет гостей красочными композициями и арт-объектами - РИА Новости, 08.09.2023
"Белгород в цвету" удивляет гостей красочными композициями и арт-объектами
В Белгороде в пятницу стартовал проект "Белгород в цвету", в рамках которого в городе создано множество цветочных инсталляций и арт-объектов, а в программу... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T17:30
2023-09-08T17:30
белгородская область
общество
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 сен – РИА Новости. В Белгороде в пятницу стартовал проект "Белгород в цвету", в рамках которого в городе создано множество цветочных инсталляций и арт-объектов, а в программу включены концерты, мастер-классы, спектакли и многие другие мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области. "Организаторы и участники создали невероятные сады, инсталляции и цветочные композиции. Жителей и гостей областной столицы ждёт самое красочное событие этой осени", - говорится в сообщении. Отмечается, что жители города и гости уже погрузились в атмосферу праздника, ради которого были созданы настоящие произведения искусства, в том числе ледяные статуи с вмороженными цветами, оригинальные цветочные инсталляции и разбиты целые сады. Локации проекта "Белгород в цвету" привлекли внимание молодоженов, которые охотно делают запоминающиеся фотографии на фоне красочных композиций. Красочный проект в этом году реализуется в три дня и посвящён Году педагога и наставника. Организаторы на языке цветов расскажут о передаче знаний, профессиональных секретов, семейных ценностей, любви к Родине. Гостей яркого события осени ждёт насыщенная образовательная программа — мастер-классы для детей и взрослых – все мероприятия будут проходить на девяти площадках. Гости увидят более 80 садов. Среди них сады, выполненные профессиональными дизайнерами, сады муниципальных образований Белгородчины, а также детские и студенческие работы. Многие станут украшением областной столицы после завершения мероприятий. "Вместе с организаторами постарались сделать так, чтобы каждый нашел локацию по душе. Очень надеюсь, что жители Белгородской области и гости региона останутся довольны всеми сюрпризами, которые мы приготовили. Кто-то скажет: не вовремя. А мне кажется, именно сейчас особенно важно остановиться, посмотреть на нашу замечательную природу - реки, леса, поля, - и сказать: "Я люблю тебя, жизнь!" - отметил губернатор Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. В рамках проекта "Белгород в цвету" дети с ОВЗ создадут "Сады здоровья. Главным символом стала фигура кита, которую спустили на воду в парке Победы. "Авторы хотели не просто порадовать гостей праздника своей работой, а обратить их внимание на проблему загрязнения рек", - пояснили организаторы.
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общество, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков

"Белгород в цвету" удивляет гостей красочными композициями и арт-объектами

© Фото : Алексей ДворкинДень пиона в Белгороде
День пиона в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© Фото : Алексей Дворкин
День пиона в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 сен – РИА Новости. В Белгороде в пятницу стартовал проект "Белгород в цвету", в рамках которого в городе создано множество цветочных инсталляций и арт-объектов, а в программу включены концерты, мастер-классы, спектакли и многие другие мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.
«
"Организаторы и участники создали невероятные сады, инсталляции и цветочные композиции. Жителей и гостей областной столицы ждёт самое красочное событие этой осени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители города и гости уже погрузились в атмосферу праздника, ради которого были созданы настоящие произведения искусства, в том числе ледяные статуи с вмороженными цветами, оригинальные цветочные инсталляции и разбиты целые сады. Локации проекта "Белгород в цвету" привлекли внимание молодоженов, которые охотно делают запоминающиеся фотографии на фоне красочных композиций.
Красочный проект в этом году реализуется в три дня и посвящён Году педагога и наставника. Организаторы на языке цветов расскажут о передаче знаний, профессиональных секретов, семейных ценностей, любви к Родине. Гостей яркого события осени ждёт насыщенная образовательная программа — мастер-классы для детей и взрослых – все мероприятия будут проходить на девяти площадках.
Гости увидят более 80 садов. Среди них сады, выполненные профессиональными дизайнерами, сады муниципальных образований Белгородчины, а также детские и студенческие работы. Многие станут украшением областной столицы после завершения мероприятий.
"Вместе с организаторами постарались сделать так, чтобы каждый нашел локацию по душе. Очень надеюсь, что жители Белгородской области и гости региона останутся довольны всеми сюрпризами, которые мы приготовили. Кто-то скажет: не вовремя. А мне кажется, именно сейчас особенно важно остановиться, посмотреть на нашу замечательную природу - реки, леса, поля, - и сказать: "Я люблю тебя, жизнь!" - отметил губернатор Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
В рамках проекта "Белгород в цвету" дети с ОВЗ создадут "Сады здоровья. Главным символом стала фигура кита, которую спустили на воду в парке Победы. "Авторы хотели не просто порадовать гостей праздника своей работой, а обратить их внимание на проблему загрязнения рек", - пояснили организаторы.
 
Белгородская областьОбществоБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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